Coro Aurora, primo posto a Fano per le semifinali del premio

Coro diretto da Stefania Piccardi primo a Voci d’Italia 2027

📌 FLASH NEWS – Il Coro Femminile Aurora, diretto da Stefania Piccardi, conquista a Fano il primo posto alle semifinali del Gran Premio Voci d’Italia 2027. Nato nel 2006, il gruppo aveva debuttato vincendo il Premio Musicale Città di Assisi.

Il Coro Femminile Aurora, creato e diretto da Stefania Piccardi, ha conquistato domenica scorsa a Fano il primo posto alle semifinali del Gran Premio di canto corale “Voci d’Italia” 2027. Un risultato che si inserisce nel percorso della formazione nata nel 2006, quando all’attività del Coro Città di Bastia si affiancò un nuovo gruppo di voci bianche.

La competizione marchigiana rappresenta l’ultimo successo di un’esperienza musicale proseguita negli anni attraverso rassegne e concorsi. Il riconoscimento riguarda la fase delle semifinali dell’edizione 2027 del Gran Premio, nella quale le coriste guidate da Piccardi hanno ottenuto la prima posizione.

Le origini accanto al Coro Città di Bastia

Il progetto Aurora prese forma con l’obiettivo di affiancare una formazione di voci bianche al coro già esistente. A curarne la nascita e ad assumerne la direzione fu Stefania Piccardi, figura che accompagna il gruppo fin dalle sue origini.

L’ingresso nelle competizioni avvenne a pochi mesi dalla costituzione. Il primo appuntamento portò subito un’affermazione: Aurora si classificò al primo posto al Premio Musicale “Città di Assisi”. Quel debutto segnò l’avvio dell’attività del nuovo coro anche nel confronto con altre formazioni, aggiungendo alla preparazione musicale l’esperienza delle manifestazioni competitive.

Un percorso tra rassegne e concorsi

Dopo l’esordio, l’attività è continuata con la partecipazione a occasioni diverse di esibizione e confronto. Rassegne e concorsi hanno accompagnato la storia di Aurora, che ha mantenuto nel tempo la propria presenza nel panorama corale.

Nella ricostruzione diffusa dall’Associazione, la qualità delle esecuzioni è indicata come un elemento costante di questo cammino. La formazione, nata come coro di voci bianche e oggi presentata come Coro Femminile Aurora, arriva così al risultato di Fano attraverso un’attività cominciata vent’anni fa.

Le congratulazioni alla direttrice e alle coriste

Per il piazzamento ottenuto, l’Associazione ha espresso le proprie congratulazioni a Stefania Piccardi e alle ragazze del coro. Il messaggio mette in evidenza il talento e l’impegno dimostrati nella competizione, rivolgendo il riconoscimento sia alla direttrice sia alle interpreti.

L’affermazione nelle semifinali di “Voci d’Italia” 2027 aggiunge dunque un nuovo risultato alla storia di Aurora. Dal primo concorso ad Assisi alla recente prova di Fano, la direzione di Piccardi resta il riferimento del percorso musicale della formazione.