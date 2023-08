Daniela Cavanna, la passione per la musica diventa vita,

concerto alla Sagra della Porchetta

La serata di oggi sarà all’insegna della musica e della passione artistica con l’orchestra di Daniela Cavanna, che si esibirà alla Sagra della Porchetta di Costano alle 21:30 all’Arena della Sagra. Una performance attesa e carica di emozioni, resa possibile grazie alla guida e all’entusiasmo della giovane donna che ha dato vita a questa straordinaria formazione.

di Marcello Migliosi

Daniela Cavanna, fondatrice e direttrice dell’orchestra, ha portato avanti la sua passione fin da bambina, coltivando l’amore per il canto e la musica. La sua esperienza è cominciata sin da quindici anni, quando ha iniziato ad esibirsi in orchestre da ballo e duo musicali in locali e feste. La sua determinazione l’ha spinta a proseguire la sua formazione musicale, includendo il violino e il pianoforte tra gli strumenti principali dell’orchestra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sagra della Porchetta di Costano 🐷 (@sagraporchettacostano)

L’orchestra di Daniela Cavanna è composta da sette musicisti appassionati, guidati dalla grinta e dalla determinazione di Daniela stessa. La sua versatilità è nota, poiché riesce a adattarsi alle esigenze del pubblico proponendo un vasto repertorio di brani di diversi generi musicali.

La storia di Daniela non è solo di musica, ma anche di crescita personale e di dedizione. Afferma: “Ho iniziato a cantare fin da piccola le sigle dei cartoni animati, poi le canzoni popolari nella trattoria di famiglia e, con le persone più anziane, anche i cori delle mie valli.” La sua passione per la musica è stata alimentata da influenze musicali varie, da artisti come gli “Eagles” e i “Beatles“.

La sua dedizione alla musica l’ha portata a studiare violino e pianoforte al Conservatorio di musica “G. Nicolini” di Piacenza. Le sue esperienze artistiche l’hanno portata a collaborare con varie formazioni musicali, affinando le sue capacità e regalando emozioni al pubblico.

Oggi, Daniela Cavanna si presenta con la “Daniela Cavanna Band“, una formazione che gira per il Nord e Centro Italia, portando la sua passione per la musica e il desiderio di far ballare, divertire ed emozionare tutti. Le sue canzoni, che abbracciano diversi generi musicali, vogliono coinvolgere e connettere con il pubblico.

La storia di Daniela è un esempio di come la passione, la dedizione e la voglia di condividere la bellezza della musica possano trasformarsi in un percorso artistico di successo. La sua determinazione a realizzare i propri sogni e a portare gioia attraverso la musica è un’ispirazione per tutti coloro che amano l’arte e la creatività.