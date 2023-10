Extra music Festival a Bastia Umbra

Quattro appuntamenti domenicali all’Auditorium Sant’Angelo da domenica 22 ottobre, La direttrice artistica è Elisa Tonelli, attiva da anni nel campo della promozione culturale, e il genere musicale proposto è un crossover che attraversa il lato più elegante del jazz, i salotti della Belle Époque, storie visionarie di cantautori storici e suoni contaminati di mondi lontani che torneranno comunque sempre a casa da un gruppo di amici riuniti a raccontarsi.

L’evento comprende 4 appuntamenti domenicali, ad ingresso gratuito, previsti per le ore 17.30 Programma: 22 ottobre – in collaborazione con Eurochocolate “STORIE D’INCONTRI” Bisogno/ Gili/ Magrini -Trio Lorenzo Bisogno al sassofono tenore; Federico Gili alla fisarmonica e Manuel Magrini al pianoforte. 29 ottobre – LA FLEUR ABSENTE Elena Casagrande al violino, Lorenzo Cannelli al pianoforte.

5 novembre – NON SIAMO TUTTI EROI, un’indagine poetica su PIERO CIAMPI SaraJane Ghiotti alla voce e arrangiamenti, Silvia Valtieri al pianoforte, Giulia Lazzarini alla viola. 12 novembre – in collaborazione con Pro Loco Bastia – BABILONIAE ALTRE STORIE duo di chitarre MUSICA MUTA composto da Michele Rosati e Rachele Fogu.

Tradizione Castagnata nel centro storico. Oltre la musica c’è qualcosa di EXTRA fatto di relazioni e incontri: dopo il viaggio musicale ci si ritroverà tutti insieme, attraverso promozioni ed eccellenze locali del nostro territorio, parteciperà anche il Monastero Benedettino di Sant’Anna, con i prodotti dell’Azienda Agricola delle Monache, famosa per la qualità, anticipando le novità Natalizie.

“Extra Music Festival è l’incontro che ci permette di fare arte con gusto e di gusto – ha detto il Sindaco Paola Lungarotti – con la direttrice artistica di Elisa Tonelli, diplomata in canto jazz, canto barocco e direzione di coro, ricercatrice musicale impegnata in continui approfondimenti sulla vocalità artistica, si occupa di promozione culturale per conto di vari enti e di didattica vocale da oltre 20 anni. Ad oggi è Maestro presso la Scuola di Musica Comunale del Comune di Bastia Umbra e Direttrice di Coro presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.

Premiata finalista al Premio Donida, in cui sono presenti tutte le etichette italiane più importanti, vincendo la targa AFI come miglior artista. Ha frequentato i corsi del Centro Europeo di Toscolano, la scuola di Mogol, ed è stata scelta fra i migliori 5 allievi umbri per cantare all’evento organizzato per festeggiare i 50 anni di carriera del Maestro.

Collabora con il Centro Internazionale Eugenio Montale per gli eventi artistici e fa parte della giuria nazionale della sezione musica del premio “Salva la tua lingua locale” indetto da UNPLI Nazionale. 4 appuntamenti con grandi artisti, con l’arte, che si sposeranno con le eccellenze del nostro territorio”.