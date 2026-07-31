Grandi Autori, gran finale rock con Prototipo a Bastia Umbra

Sabato 8 agosto in Piazza Mazzini, da Hendrix ai Black Keys.

🎸 Sabato 8 agosto Piazza Mazzini ospita Le chitarre del Rock. I Prototipo chiudono Grandi Autori con un viaggio nella chitarra elettrica, da Jimi Hendrix ai The Black Keys, nel cartellone Bastia Aria d’Estate 2026. Live!

Il rock chiude il ciclo Grandi Autori

Sarà Le chitarre del Rock – da Jimi Hendrix a The Black Keys a concludere sabato 8 agosto il ciclo Grandi Autori, la rassegna musicale promossa dal Comune di Bastia Umbra nell’ambito del cartellone Bastia Aria d’Estate 2026. L’appuntamento è fissato alle ore 21.30 in Piazza Mazzini, dove il gruppo Prototipo sarà protagonista della serata conclusiva del percorso dedicato ad alcuni dei nomi e dei repertori che hanno segnato la musica nazionale e internazionale.

Il concerto avrà come filo conduttore la chitarra elettrica e la sua evoluzione attraverso oltre cinquant’anni di rock. Un percorso costruito attraverso musicisti, gruppi, sonorità e brani appartenenti a epoche differenti, con l’obiettivo di attraversare più generazioni mantenendo al centro uno degli strumenti simbolo del genere.

Dai riff di Jimi Hendrix ai The Black Keys

Il repertorio scelto dai Prototipo partirà idealmente da Jimi Hendrix per arrivare fino ai The Black Keys. Il programma attraverserà quindi diversi periodi della storia del rock, mettendo in evidenza il ruolo assunto dalla chitarra elettrica nella costruzione di linguaggi musicali riconoscibili e nella definizione delle sonorità che hanno accompagnato decenni di musica internazionale.

Il pubblico potrà seguire un itinerario fatto di riff diventati riconoscibili, sonorità caratteristiche e grandi classici, riuniti all’interno di uno spettacolo pensato come viaggio musicale. Il concerto non sarà dunque legato a un solo artista o a una singola stagione, ma proporrà una prospettiva più ampia, capace di collegare interpreti e band appartenenti a momenti differenti.

La scelta del rock per l’ultima serata completa così il percorso sviluppato durante l’estate dalla rassegna Grandi Autori, che ha alternato omaggi e programmi dedicati a protagonisti e repertori della scena italiana e internazionale.

Un’estate tra Pink Floyd e Pino Daniele

Il ciclo ha proposto nel corso della stagione appuntamenti differenti per genere e riferimenti musicali. Tra questi, il tributo ai Pink Floyd affidato ai The Moodies e l’omaggio a Pino Daniele portato sul palco da La Maschera di Pino. Due proposte inserite nello stesso itinerario culturale, costruito attorno alla rilettura di autori e repertori che hanno avuto un ruolo significativo nella storia della musica.

Nel programma è rientrato anche The Sound of Summer, concerto del Coro Città di Bastia diretto dal Maestro Piero Caraba. In quella occasione il percorso si è concentrato sui grandi autori del folk e del pop, attraverso musiche di Simon & Garfunkel, George Harrison, Fabrizio De André e Karl Jenkins.

La serata dell’8 agosto rappresenterà quindi l’ultimo capitolo di una programmazione che ha attraversato linguaggi diversi, passando dal rock internazionale alla musica italiana, dal folk al pop, fino al ritorno alle chitarre per il concerto conclusivo.

Piazza Mazzini torna al centro della programmazione musicale

Con l’appuntamento dei Prototipo, Piazza Mazzini a Bastia Umbra sarà nuovamente lo spazio destinato alla musica dal vivo all’interno delle iniziative estive. La rassegna Grandi Autori ha infatti costituito uno degli appuntamenti musicali principali del programma Bastia Aria d’Estate 2026.

Il progetto ha puntato sulla costruzione di un percorso artistico in grado di mettere insieme generi, stili, interpreti e autori differenti, mantenendo come elemento comune il riferimento a pagine rilevanti della storia musicale. Secondo quanto riportato dal Comune, gli appuntamenti hanno registrato una significativa partecipazione, confermando l’interesse della cittadinanza verso le iniziative culturali organizzate durante il periodo estivo.

La programmazione ha inoltre portato gli spettacoli nel centro storico, trasformando gli appuntamenti musicali in occasioni aperte alla comunità e inserite negli spazi cittadini.

Prototipo protagonista dell’ultimo appuntamento

La chiusura sarà affidata dunque ai Prototipo, chiamati a sviluppare sul palco il racconto dedicato alla chitarra rock. Il punto di partenza e quello di arrivo indicati nel titolo dello spettacolo, Jimi Hendrix e The Black Keys, delineano un arco temporale di oltre mezzo secolo.

Al centro resteranno le trasformazioni del linguaggio della chitarra elettrica e il modo in cui questo strumento ha caratterizzato artisti, gruppi e periodi diversi. Il repertorio scelto per Piazza Mazzini consentirà di passare attraverso classici e sonorità appartenenti a più generazioni, mantenendo il rock come elemento comune dell’intera serata.

L’appuntamento è previsto sabato 8 agosto alle 21.30 e chiuderà ufficialmente il ciclo Grandi Autori.

La conclusione del percorso di Bastia Aria d’Estate

Con Le chitarre del Rock terminerà un itinerario che, nel corso dell’estate, ha animato il centro storico di Bastia Umbra attraverso una serie di proposte dedicate alla musica. L’ultima serata completerà il programma passando dagli omaggi monografici degli appuntamenti precedenti a un concerto costruito intorno all’evoluzione di uno strumento e del genere musicale al quale è strettamente legato.

La rassegna si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale di Bastia Umbra per la promozione di iniziative culturali e della musica dal vivo. L’obiettivo indicato dal Comune è quello di offrire occasioni di incontro e condivisione rivolte alla comunità, valorizzando contemporaneamente gli spazi cittadini attraverso gli eventi del cartellone estivo.

Il concerto dei Prototipo rappresenterà quindi il momento conclusivo di Grandi Autori, dopo un percorso che ha toccato Pink Floyd, Pino Daniele, il folk e il pop interpretati dal Coro Città di Bastia e, infine, oltre cinquant’anni di rock raccontati attraverso la chitarra elettrica.