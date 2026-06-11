Notte di Musica e d’Astri concerto coro sax fisarmonicalive

Evento musicale tra stelle e natura in Bastia Umbra estatetv

Un evento tra musica e paesaggio umbro

Torna anche nell’estate 2026 uno degli appuntamenti più attesi del cartellone culturale di Bastia Umbra. L’evento “Notte di Musica e d’Astri” si svolgerà sabato 18 luglio in Via Tre Case ore 19, all’interno del programma “Bastia Aria d’Estate 2026” e nell’ambito della rassegna Suoni Controvento. L’iniziativa conferma un format che unisce performance musicali dal vivo, valorizzazione del paesaggio rurale e osservazione del cielo notturno.

La manifestazione si inserisce in un contesto naturale di particolare pregio, al confine tra i comuni di Bastia Umbra e Torgiano, in un’area agricola aperta che conserva un forte carattere panoramico e un basso livello di illuminazione artificiale.

Il programma della serata

L’avvio dell’evento è previsto dalle ore 19.00. A partire dal tramonto, il pubblico assisterà a un concerto che combina coro, sax e fisarmonica, in una formazione musicale pensata per dialogare con l’ambiente circostante.

Protagonisti della serata saranno il sassofonista Francesco Bearzatti, il fisarmonicista Carmine Ioanna, il Coro Femminile Aurora di Bastia Umbra diretto da Stefania Piccardi, insieme a Lorenzo Bisogno al sax e Federico Gili alla fisarmonica. Le esecuzioni si svilupperanno in un intreccio sonoro tra jazz e coralità femminile, con arrangiamenti concepiti per valorizzare la dimensione site specific del luogo.

La cornice naturale di Via Tre Case

Il sito dell’evento si trova lungo la sede stradale di Via Tre Case, a circa 500 metri dall’incrocio con Via Torgianese. L’area è immersa nella campagna umbra e si caratterizza per la sua posizione isolata rispetto ai centri abitati più vicini, come Cipresso e San Lorenzo.

La zona non è servita da illuminazione pubblica nel tratto interessato dalla manifestazione, elemento che contribuisce a mantenere intatta la visibilità del cielo notturno e la qualità del paesaggio naturale. Il pubblico potrà sedersi lungo l’area predisposta, anche con propri cuscini, per vivere l’esperienza in modo immersivo e informale.

Osservazione astronomica e divulgazione scientifica

Uno degli elementi distintivi della “Notte di Musica e d’Astri” è il punto di osservazione astronomica curato dal Gruppo Astrofili del Subasio. Durante la serata saranno proposte attività di divulgazione scientifica dedicate alla lettura del cielo estivo.

Attraverso strumentazioni dedicate, i partecipanti potranno osservare stelle, pianeti e costellazioni, accompagnati da momenti di spiegazione e approfondimento. L’iniziativa mira a coniugare intrattenimento culturale e sensibilizzazione all’osservazione astronomica in un contesto a basso inquinamento luminoso.

Sapori del territorio e accoglienza del pubblico

L’evento prevede anche la presenza di un’area dedicata allo street food. Saranno disponibili proposte gastronomiche legate al territorio e alla tradizione locale, con hamburger, panini, piadine, porchetta, salumi e bevande. L’offerta è pensata per accompagnare il pubblico fin dalle prime ore della serata, favorendo una permanenza prolungata nell’area dell’evento.

Organizzazione e finalità culturali

La manifestazione è organizzata dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Suoni Controvento, il Gruppo Astrofili del Subasio e l’Associazione Cipresso 2.0. L’iniziativa si colloca in un percorso di valorizzazione del territorio attraverso eventi culturali diffusi, capaci di integrare musica, natura e partecipazione pubblica.

La scelta della location risponde anche a criteri ambientali e paesaggistici. L’assenza di illuminazione artificiale supplementare e la conservazione del naturale livello di buio permettono di preservare la qualità del cielo notturno e di esaltare l’esperienza sensoriale complessiva.

In questo contesto, la “Notte di Musica e d’Astri” si configura come un appuntamento che unisce linguaggi artistici diversi e restituisce centralità al paesaggio della Valle Umbra Nord, trasformando Via Tre Case in un palcoscenico naturale dove musica e cielo si incontrano in un’unica dimensione culturale.