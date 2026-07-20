Omaggio a Pino Daniele con concerto gratuito in piazza a Bastia

La Maschera di Pino porta in scena i grandi successi del blues

🎶 Bastia Umbra celebra Pino Daniele con il concerto gratuito della tribute band La Maschera di Pino. Appuntamento sabato 1 agosto alle 21.30 in Piazza Mazzini, ospite speciale il sassofonista Alberto Mommi. Ingresso libero per una serata dedicata ai grandi classici.

Un nuovo appuntamento della rassegna dedicata ai grandi autori

La programmazione di Bastia Aria d’Estate 2026 prosegue con un nuovo evento musicale pensato per gli appassionati della canzone d’autore italiana. La rassegna “Bastia in Musica – Grandi Autori” tornerà ad animare il centro cittadino con una serata interamente dedicata all’opera di Pino Daniele, tra i protagonisti più rappresentativi della musica italiana contemporanea.

L’appuntamento è fissato per sabato 1 agosto alle ore 21.30 in Piazza Mazzini, dove salirà sul palco La Maschera di Pino, formazione che propone dal vivo il repertorio del celebre cantautore napoletano attraverso uno spettacolo costruito sui suoi brani più conosciuti e apprezzati.

Un viaggio musicale attraverso oltre quarant’anni di successi

Il concerto ripercorrerà alcune delle composizioni che hanno segnato la lunga carriera di Pino Daniele, offrendo al pubblico un percorso musicale tra melodie, ritmi e sonorità che hanno reso il suo stile immediatamente riconoscibile.

La produzione artistica del musicista napoletano ha saputo fondere blues, jazz, rock e tradizione partenopea, dando vita a un linguaggio musicale originale che ha attraversato generazioni di ascoltatori e lasciato un segno profondo nella cultura musicale italiana.

Lo spettacolo intende riproporre questa ricchezza espressiva attraverso un’esecuzione fedele dei brani che hanno accompagnato oltre quarant’anni di attività artistica, valorizzando le atmosfere e le caratteristiche che hanno reso celebre il repertorio del cantautore.

Ospite speciale il sassofonista Alberto Mommi

Ad arricchire la serata sarà la partecipazione del sassofonista Alberto Mommi, la cui presenza contribuirà ad ampliare la proposta musicale del concerto con interventi dal vivo inseriti nel programma della tribute band.

L’esibizione si propone come un’occasione per riscoprire alcune delle pagine più significative della musica italiana attraverso una performance dedicata a uno degli artisti che maggiormente hanno contribuito a superare i confini tra i diversi generi musicali.

Ingresso libero nel cuore della città

L’iniziativa rientra nel calendario estivo promosso dal Comune di Bastia Umbra, che anche per l’edizione 2026 di Bastia Aria d’Estate continua a proporre appuntamenti culturali e musicali aperti alla cittadinanza.

Il concerto sarà ospitato in Piazza Mazzini con ingresso libero, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di partecipare gratuitamente a una serata dedicata alla musica dal vivo e al repertorio di uno degli interpreti più influenti della scena italiana.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 1 agosto alle ore 21.30, quando il centro di Bastia Umbra accoglierà il pubblico per un omaggio musicale a Pino Daniele, protagonista della nuova tappa della rassegna Bastia in Musica – Grandi Autori.