Tributo ai Pink Floyd accende Bastia con i The Moodies Live 2026

Concerto in Piazza Mazzini apre una nuova serata di grande rock

La musica internazionale torna protagonista a Bastia Umbra con un nuovo appuntamento del cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale. Sabato 11 luglio, alle 21:30, Piazza Mazzini ospiterà il concerto dei The Moodies, formazione che proporrà uno spettacolo interamente dedicato ai Pink Floyd, tra i gruppi più celebri e influenti della storia del rock mondiale.

L’evento rientra nella rassegna “Bastia in Musica – Grandi Autori”, inserita nel più ampio programma di Bastia Aria d’Estate 2026, iniziativa che anima il centro cittadino con una serie di appuntamenti musicali e culturali rivolti sia ai residenti sia ai visitatori.

Un viaggio tra i grandi classici del rock

Il concerto accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle composizioni più conosciute dei Pink Floyd, ripercorrendo le atmosfere sonore che hanno caratterizzato la lunga carriera della band britannica. Lo spettacolo intende riproporre dal vivo le sonorità, gli arrangiamenti e l’impatto musicale che hanno reso il gruppo un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

La serata offrirà così un percorso musicale dedicato a un repertorio che continua a essere apprezzato anche a distanza di decenni dalla sua pubblicazione, valorizzando una delle esperienze artistiche più significative del panorama rock internazionale.

I musicisti protagonisti sul palco

A interpretare il repertorio saranno i componenti dei The Moodies, formazione composta da musicisti impegnati nella riproposizione del catalogo dei Pink Floyd.

Saliranno sul palco Alessandro Pompei e Graziano Giannese alle chitarre, Luca Pagana al basso, Gianni Borrini alle tastiere, Tommaso Russi alla batteria ed Emanuele Alunni ai fiati.

L’organico consentirà di affrontare dal vivo le diverse sfumature musicali dei brani proposti, offrendo uno spettacolo costruito attorno agli elementi sonori che hanno reso celebre la produzione della storica band inglese.

La rassegna continua durante l’estate

L’appuntamento dell’11 luglio rappresenta il primo dei tre eventi in programma dedicati ai grandi autori della musica. La rassegna proseguirà infatti nel mese di agosto con altri due concerti sempre in Piazza Mazzini, entrambi con inizio alle 21:30.

Il 1° agosto sarà la volta de La Maschera di Pino, tribute band dedicata a Pino Daniele, mentre l’8 agosto spazio a Le Chitarre del Rock – Da Jimi Hendrix ai The Black Keys, spettacolo proposto dal gruppo Prototipo.

L’intero calendario è stato organizzato per offrire al pubblico una programmazione musicale capace di attraversare generi, epoche e artisti che hanno lasciato un segno nella storia della musica.

Musica e centro cittadino protagonisti dell’estate

L’iniziativa si inserisce nel programma degli eventi estivi predisposto dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico attraverso appuntamenti culturali e musicali aperti alla cittadinanza.

La scelta di dedicare una parte della programmazione ai grandi protagonisti della musica internazionale punta a coinvolgere un pubblico ampio, offrendo occasioni di incontro e intrattenimento nel cuore della città durante la stagione estiva.

Il concerto dei The Moodies rappresenta quindi un nuovo appuntamento del calendario di Bastia Aria d’Estate 2026, proponendo una serata dedicata alle melodie e alle atmosfere che hanno reso i Pink Floyd una delle formazioni più importanti della storia del rock, all’interno di una rassegna che proseguirà anche nelle settimane successive con ulteriori eventi musicali in Piazza Mazzini.