Notte di Musica e d’Astri: guida completa per l’evento estivo

Viabilità, parcheggi e consigli per vivere la serata al meglio

Una serata tra musica dal vivo e osservazione del cielo

🌌🎶 Musica, stelle e natura protagoniste sabato 18 luglio a Bastia Umbra. Dalle 19 torna la Notte di Musica e d’Astri in Via Tre Case: parcheggi dedicati, street food, osservazione del cielo e concerti. Organizzatori: portate torcia, abbigliamento comodo e rispetto per le aree agricole. #BastiaUmbra #Umbria #Eventi #MusicaEAstri

Sabato 18 luglio Via Tre Case, nelle campagne di Bastia Umbra, ospiterà la “Notte di Musica e d’Astri”, appuntamento inserito nel calendario delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna Bastia Aria d’Estate. L’evento prenderà il via dalle ore 19 e trasformerà la strada di campagna in uno spazio dedicato alla musica, all’osservazione del cielo e alla convivialità.

L’iniziativa è stata organizzata in un’area situata ai confini con il territorio comunale di Torgiano, scelta proprio per le caratteristiche del luogo e per la possibilità di vivere un’esperienza immersa nella natura. Per raggiungere la sede dell’evento sono state indicate anche le coordinate geografiche 43°03’32″N – 12°30’31″E, utili per i sistemi di navigazione.

L’organizzazione ha predisposto una serie di indicazioni logistiche per facilitare l’arrivo del pubblico e garantire un accesso ordinato all’area della manifestazione.

Come raggiungere Via Tre Case

Sono stati individuati tre differenti parcheggi, ciascuno con specifici percorsi di accesso.

Per chi arriva dalla zona di Via Cipresso, è disponibile il Parcheggio n. 1, collocato all’altezza di Via Dublino. Nelle vie circostanti sarà inoltre possibile utilizzare i normali stalli pubblici. Da questo punto si prosegue esclusivamente a piedi attraversando un sentiero sterrato di circa 500 metri, riconoscibile grazie al portale luminoso realizzato dall’associazione Cipresso 2.0.

Il percorso attraversa la campagna e conduce direttamente nell’area delle esibizioni. Essendo completamente privo di illuminazione pubblica, il transito sarà consentito esclusivamente a chi sarà dotato di una torcia elettrica.

Chi invece raggiungerà l’evento percorrendo Via Torgianese potrà utilizzare il Parcheggio n. 2, seguendo l’itinerario che attraversa Via Atene e Via Roma Vecchia fino alla segnaletica predisposta.

Per chi proviene dalla località San Lorenzo è stato previsto il Parcheggio n. 3, raggiungibile attraverso lo stesso asse viario. L’area di sosta si trova su un terreno interessato dai residui della mietitura e presenta quindi stoppie sul fondo.

Indicazioni per parcheggi e sicurezza

Le aree destinate alla sosta sono sterrate e possono presentare superfici non perfettamente livellate. Per questo motivo gli organizzatori invitano gli automobilisti a procedere lentamente all’interno dei parcheggi e consigliano ai visitatori di indossare calzature adatte ai percorsi su terreno naturale.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta alla tutela delle coltivazioni presenti lungo Via Tre Case. Le aree agricole confinanti con la strada non potranno essere attraversate, così da preservare le produzioni e garantire il rispetto dell’ambiente circostante.

Biciclette, passeggini e accessi

All’interno dell’area della manifestazione non sarà consentito entrare con biciclette o passeggini. Tutti i parcheggi predisposti saranno comunque dotati di spazi riservati dove lasciare questi mezzi in sicurezza prima di raggiungere il luogo dell’evento.

La disposizione è stata adottata per facilitare la circolazione dei partecipanti lungo il tratto di strada destinato alle attività della serata.

Street food e servizi per il pubblico

Nelle vicinanze del Parcheggio n. 3 sarà allestita un’area street food, dove sarà possibile acquistare hamburger, panini, piadine, porchetta, salumi, bevande e utilizzare tavoli e sedute predisposti per il ristoro.

Accanto alla stessa zona saranno installati anche i servizi igienici, facilmente raggiungibili dai partecipanti durante tutta la durata della manifestazione.

Come prepararsi alla serata

Via Tre Case non dispone di illuminazione pubblica, caratteristica che rende necessario presentarsi con una torcia elettrica personale. Lungo la carreggiata saranno distribuiti i musicisti, gli astrofili con la loro strumentazione e gli altri punti di interesse previsti dal programma.

Chi desidera assistere agli spettacoli senza rimanere in piedi potrà portare con sé cuscini, tappetini oppure coperte, così da sedersi direttamente sul manto stradale.

Gli organizzatori consigliano inoltre abbigliamento comodo, adeguato anche alle temperature serali, una bottiglietta d’acqua e uno spray antizanzare per affrontare al meglio le ore trascorse all’aperto.

Un appuntamento tra natura e osservazione del cielo

La Notte di Musica e d’Astri propone un’esperienza che unisce musica, astronomia e paesaggio rurale, valorizzando uno degli scorci della campagna di Bastia Umbra. L’evento punta a offrire al pubblico una serata da vivere all’aria aperta, con un’organizzazione studiata per agevolare gli spostamenti, garantire i servizi essenziali e favorire una partecipazione ordinata.

Le indicazioni diffuse dall’Amministrazione comunale rappresentano quindi una guida pratica per consentire ai visitatori di raggiungere l’area senza difficoltà e vivere la manifestazione nelle migliori condizioni possibili.