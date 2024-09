Nuovo presidente della Consulta della Cultura: Rita Di Pasquale

Durante la seduta di lunedì, la Consulta Comunale delle Associazioni della Cultura ha rinnovato i propri organi. L’incontro, convocato dalla Presidente del Consiglio Comunale Luisa Fatigoni, ha avuto come punto principale la nomina del nuovo Comitato Esecutivo, del Presidente e del Vicepresidente. Tali figure erano decadute come stabilito dal regolamento comunale, al termine della precedente consiliatura.

L’Assemblea Generale della Consulta ha quindi eletto i seguenti membri del Comitato Esecutivo: Rita di Pasquale dell’associazione “Riambientiamoci”, Federica Moretti per “Ente Palio de San Michele”, Raniero Stangoni per la “Pro Loco di Bastia Umbra”, Monia Minciarelli in rappresentanza di “Bastia Gemellaggi”, Rodolfo Segatori per la “Banda Musicale di Costano”, Giuseppe Cassetta del “Centro Sociale Ospedalicchio” e Norberto Pizzardi per “Se’ de la Bastiola… SI!”.

Successivamente, il neoeletto Comitato Esecutivo, insieme ai membri designati dal Consiglio Comunale, Silvia Broccatelli per la Maggioranza e Moreno Ricci per le Minoranze, ha nominato come Presidente della Consulta Rita Di Pasquale e come Vicepresidente Giuseppe Cassetta.

L’Assessore alla Cultura Paolo Ansideri, a nome dell’intera Amministrazione, ha espresso i migliori auguri ai nuovi eletti, auspicando una collaborazione proficua e ringraziando il Comitato Esecutivo uscente per il lavoro svolto. In particolare, è stato ricordato il contributo dell’avvocato Giampiero Franchi, presidente dell’associazione “Teatro dell’Isola Romana”, che ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione dell’Albo delle Associazioni e nella promozione delle Consulte Comunali.

Durante la cerimonia di passaggio delle consegne, l’avvocato Franchi ha simbolicamente consegnato alla nuova Presidente, Rita Di Pasquale, il registro con le verbalizzazioni delle precedenti riunioni del Comitato Esecutivo.

La seduta ha così concluso il processo di riorganizzazione della Consulta, aprendo una nuova fase per le associazioni culturali locali.