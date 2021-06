I vincitori del Concorso “Il Palio incontra la Scuola – XVIII edizione”

Giovedì 27 maggio 2021, presso la Sede dell’Ente Palio de San Michele, si è riunita la Giuria Tecnica de “Il Palio incontra la Scuola – XVIII edizione”, per decretare i vincitori del concorso, che era articolato in due sezioni:

“Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”, rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria “Disegna lo Stendardo del Minipalio 2021”, rivolto ai ragazzi della Scuola secondaria di I° grado

Nonostante il periodo di lock-down e tutte le restrizioni dovute al COVID-19, la buona partecipazione degli alunni è stata una riconferma dell’attaccamento delle giovani generazioni al Palio de San Michele e ai suoi valori di condivisione, conoscenza dialogo e promozione culturale.

La Giuria Tecnica era composta da undici membri:

Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore del Palio: Alioscha Menghi

Rappresentati dei quattro Rioni: Aurora Panzolini (Moncioveta), Gessica Poeta (Portella), Gianfranco Rossi (San Rocco) e Matteo Battistini (Sant’Angelo).

Dirigente e docenti: Stefania Finauro, Pamela Gareggia, Federica Lungarotti e Valentina Rinaldi.

Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento del concorso: Teresa Morettoni.

Dopo un attento esame delle opere giunte e sulla scorta delle votazioni effettuate, la Giuria ha stabilito i vincitori e le menzioni speciali del concorso (riportati di seguito), plaudendo comunque all’impegno dimostrato da tutti i partecipanti e ai pregevoli e creativi lavori giunti in Segreteria.

VINCITORI E MENZIONI SPECIALI:

1a sezione: Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria: “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”

Vincitrici: Livia Busti e Maria Natalini della classe 5a A

Scuola primaria “Don Bosco” di Bastia Umbra

Menzioni speciali: Classe 5a A

della Scuola primaria “Don Bosco” di Bastia Umbra

2a sezione: Scuola secondaria di I grado: “Disegna lo Stendardo del Minipalio ”

Vincitore: Lorenzo Ziarelli della classe 2a H

Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra

Menzioni speciali:

Federico Mencaroni Poiani della classe 1a H

Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra

Ginevra Mencaroni Poiani della classe 2a G

Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra

Federica Moretti, presidente Ente Palio de San Michele: “Stiamo combattendo una dura battaglia che, con il tempo, ha purtroppo condizionato le nostre vite. Tuttavia, si dice che nella vita non contano i passi che fai ma le impronte che lasci. Ecco, posso tranquillamente affermare che la strada del Palio è un percorso costellato di orme indelebili che neanche questa pandemia può spazzare via. Il ritorno del concorso del Palio incontra la Scuola ha riacceso all’istante tutti i sentimenti che rievocano il Palio. A nome del Consiglio Direttivo, ringrazio tutti i componenti della Giuria Tecnica, in particolar modo la dott.sa Stefania Finauro, dirigente della Scuola Primaria, e le insegnanti Pamela Gareggia, Federica Lungarotti e Valentina Rinaldi per la passione e la disponibilità che ci hanno sempre dimostrato. Durante questo periodo, caratterizzato più che altro da una didattica a distanza, la Scuola e ha rivestito il ruolo più importante, il motore emozionale. È proprio grazie all’educazione civica, sociale e di aggregazione tra le nuove generazioni che questa manifestazione potrà avere futuro e garantire un presente sempre attivo e stimolante. Ovviamente ringrazio anche tutti i vicecapitani dei rioni e Teresa Morettoni, coordinatore del concorso, per l’abnegazione e la passione che hanno trasferito nel ruolo di giurati. Come sempre, non è stato facile scegliere tra tutti gli elaborati, di sicuro però è stato facile emozionarsi guardandoli.

Infine, ma non per ultimo, ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato e, soprattutto, i docenti che l’hanno accompagnati in questo percorso, collaborando con tanta professionalità ed entusiasmo. Quindi, diamo loro appuntamento a Settembre e cogliamo l’occasione per augurare a tutti loro Buone Vacanze!”