Letizia Mazzoli e Lisa Masci vincono il concorso del Minipalio 2025

Premiate anche Cecilia Cassetta e altri studenti di Bastia Umbra

Letizia Mazzoli e Lisa Masci – Si è conclusa la XXII edizione de “Il Palio incontra la Scuola”, iniziativa che coinvolge gli studenti delle scuole di Bastia Umbra in un concorso artistico dedicato al Palio de San Michele. La Giuria Tecnica, riunitasi il 30 maggio presso la sede dell’Ente Palio, ha decretato i vincitori delle due sezioni in cui si articolava il concorso: la prima dedicata alla colorazione delle emozioni legate al Palio, riservata ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria, la seconda focalizzata sulla realizzazione dello stendardo del Minipalio 2025, destinata agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

La commissione giudicatrice, composta da undici membri tra cui la presidente dell’Ente Palio, il coordinatore, i vice capitani dei quattro rioni e rappresentanti del mondo scolastico, ha valutato con attenzione i numerosi lavori pervenuti, selezionando opere che hanno saputo esprimere con creatività e passione il legame tra il Palio e la comunità scolastica.

Nella prima sezione, dedicata alla scuola dell’infanzia e primaria, si è imposta la giovane alunna Cecilia Cassetta, iscritta alla quinta C della scuola primaria XXV Aprile di Bastia Umbra, con un’elaborazione che ha saputo rappresentare intensamente le emozioni suscitate dal Palio. Oltre a Cecilia, sono state assegnate menzioni speciali per la qualità degli elaborati a Cristiano Proietti, Ettore Ceccarelli, entrambi della stessa classe, e alla classe quinta C della XXV Aprile. Un riconoscimento è andato anche alle classi seconde A, B e C della scuola primaria Don Bosco per l’impegno e la qualità dimostrata nei loro lavori, guidati dalle insegnanti.

Per la seconda sezione, rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado, la vittoria è andata a Letizia Mazzoli e Lisa Masci, della seconda H della scuola “Colomba Antonietti”. Le due studentesse hanno presentato il disegno dello stendardo che accompagnerà il Minipalio 2025, distinguendosi per originalità e capacità espressiva. Anche in questa categoria sono state assegnate menzioni speciali a Mattia Mariani e Francesca Maria Mantovani, entrambi iscritti alla seconda G della stessa istituzione scolastica.

La manifestazione conferma il forte legame tra il Palio e le nuove generazioni, valorizzando l’apporto delle scuole del territorio attraverso un progetto che favorisce l’incontro tra tradizione, arte e partecipazione giovanile. La commissione ha sottolineato la difficoltà nella scelta dei vincitori, vista l’elevata qualità e il coinvolgimento emotivo trasmesso dagli elaborati.

L’iniziativa si inserisce in un percorso annuale che vede il Palio impegnato nel consolidamento del rapporto con le scuole e le famiglie della città, stimolando nei ragazzi la conoscenza e l’amore per questa tradizione. Il concorso ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare la creatività degli studenti e per diffondere la cultura del Palio come elemento identitario e aggregante della comunità.

Il successo dell’edizione 2025 ha coinvolto un ampio numero di giovani artisti, che con entusiasmo hanno raccontato attraverso il colore e il disegno le emozioni e i simboli del Palio. I lavori selezionati saranno valorizzati dall’Ente Palio nelle prossime manifestazioni, sottolineando l’importanza del contributo delle nuove generazioni per la vitalità e il futuro della manifestazione.

La partecipazione e la qualità dei lavori hanno confermato l’apprezzamento verso un progetto che unisce scuola e tradizione popolare, rafforzando il senso di appartenenza e la trasmissione dei valori culturali legati al Palio. Gli organizzatori e le scuole coinvolte hanno espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, considerandola un momento di crescita educativa e sociale per gli studenti.

Con il termine del concorso si conclude anche l’anno scolastico, lasciando aperta la strada per nuove edizioni che continueranno a stimolare l’interesse e la creatività delle giovani generazioni. Il Palio, grazie a progetti come questo, continua a essere un punto di riferimento importante per la comunità di Bastia Umbra, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento di bambini e ragazzi nella valorizzazione di una tradizione storica e culturale.