Minipalio 2026, Sant’Angelo vince ancora: 18 punti in piazza

Tre gare a Sant’Angelo, Mini Lizza vinta dal Rione San Rocco

📌 FLASH NEWS – Il Rione Sant’Angelo conquista il Minipalio 2026 con 18 punti e tre vittorie su quattro prove. San Rocco si aggiudica la Mini Lizza. Stasera a Bastia Umbra la Lizza assegna il Palio de San Michele, anche in diretta streaming



Il titolo deciso prima dell’ultima prova

Il Rione Sant’Angelo ha vinto la 34ª edizione del Minipalio, disputata domenica 27 settembre in Piazza Mazzini a Bastia Umbra. I giovani guidati dal capitano Matteo Battistini si sono imposti nel Tandem, nella Corsa con il sacco e nel Tiro alla fune. Tre successi che hanno reso certa la vittoria prima della Mini Lizza, ultima prova conquistata dal Rione San Rocco. Sant’Angelo ha chiuso con 18 punti sui 20 disponibili, confermando il titolo del 2025. San Rocco si è classificato secondo con 12 punti, seguito da Portella con 10 e Moncioveta con 4. Il risultato porta a dodici le vittorie di Sant’Angelo nell’albo d’oro della competizione.

Dal Tandem al Tiro alla fune

Il primo successo è arrivato nel Tandem, completato da Sant’Angelo in 2’36”84 senza penalità. Portella ha ottenuto il secondo posto, davanti a San Rocco e Moncioveta. Nella Corsa con il sacco, Sant’Angelo ha fermato il cronometro a 32”14, ancora senza penalità. San Rocco ha chiuso in 34”86, Portella in 36”73 e Moncioveta in 39”15. Il confronto più serrato tra le tre specialità è stato il Tiro alla fune. Sant’Angelo e Portella hanno terminato con cinque tirate vinte ciascuno. A stabilire il primo posto è stato il tempo complessivo delle prove vinte: 54”11 per Sant’Angelo, contro 1’30”35 per Portella. I cinque punti assegnati ai vincitori hanno portato Sant’Angelo a quota 15, rendendolo irraggiungibile prima dell’ultima gara.

San Rocco conquista la Mini Lizza

Con il titolo già assegnato, la Mini Lizza ha offerto un confronto ravvicinato tra Sant’Angelo e San Rocco. Sant’Angelo è arrivato al primo cambio con un lieve vantaggio. San Rocco ha poi effettuato il sorpasso nella seconda frazione e ha mantenuto la testa fino al traguardo, nonostante il distacco ridotto tra i due rioni nel cambio successivo. San Rocco ha vinto in 2’13”23, precedendo Sant’Angelo di 1”31. Portella ha chiuso terzo in 2’19”16, davanti a Moncioveta in 2’19”83. Anche tra gli ultimi due rioni il margine è stato contenuto: 67 centesimi. Al termine della competizione è stato consegnato il Minipalio 2026, realizzato da Caterina Ansideri e Silvia Lovoi, studentesse della classe 2ª G della Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra, nell’ambito del Concorso Stendardo e Minipalio. La gara è stata seguita da tribune gremite e anche in diretta streaming.

Stasera la Lizza assegna il Palio

Il programma del Palio de San Michele prosegue lunedì 28 settembre con la Veglia della Lizza nelle chiese rionali alle 17. Le taverne apriranno alle 19:30. Alle 22:30, in Piazza Mazzini, si terranno la Lizza e l’assegnazione del Palio 2026, al termine della 64ª edizione. La classifica del Minipalio determina le corsie di partenza. Guardando dalla tribuna verso la chiesa, l’ordine sarà Moncioveta, Portella, Sant’Angelo e San Rocco. Prima della gara è prevista la Benedizione dei Lizzaioli. Dopo la Lizza saranno aperte le buste con i giudizi delle Sfilate: la somma dei risultati di Sfilate, Giochi in Piazza e Lizza stabilirà il rione vincitore. La gara e l’assegnazione del Palio saranno visibili in diretta streaming su terrenostre.info e paliodesanmichele.it.