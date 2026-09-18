Palio de San Michele 2026: al via la 64ª edizione

Bastia Umbra si prepara a dieci giorni di festa tra Rioni e tradizione

📌 FLASH NEWS – Al via sabato 19 settembre la 64ª edizione del Palio de San Michele di Bastia Umbra. Dieci giorni di festa e competizione tra i quattro Rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo, fino al 29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo.

La 64ª edizione del Palio de San Michele di Bastia Umbra prenderà ufficialmente il via sabato 19 settembre. La città si prepara a vivere dieci giorni di festa, spettacolo e competizione nel segno dei quattro Rioni Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. Ad aprire la manifestazione saranno le taverne rionali e, in serata, la tradizionale Cerimonia di Apertura in Piazza Mazzini, primo grande appuntamento dell’edizione 2026.

Il preludio del fine settimana precedente

L’attesa per il Palio ha già accompagnato Bastia Umbra nello scorso fine settimana attraverso due appuntamenti che hanno unito arte, sport, partecipazione e comunità. Sabato 12 settembre, presso l’Auditorium Sant’Angelo, è stata inaugurata la mostra d’arte contemporanea “Stili a confronto 2026”, promossa dall’Ente Palio de San Michele. Protagonisti dell’edizione 2026 sono gli artisti Elena Baldelli, Piero Bonciarelli, Stefano Chiacchella, Nicoletta Giuglietti, Lello Negozio, Nino Palazzo e Cristina Rossi. La mostra, curata da Giuliano Belloni e realizzata con il sostegno di Concetti S.p.A., resterà aperta fino al 29 settembre, tutte le sere dalle ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo in Piazza Umberto I.

Domenica 13 settembre è stata invece la volta della 10ª edizione della Sbiciclettata de San Michele, che ha visto una numerosa partecipazione di grandi e piccoli lungo le strade di Bastia Umbra e attraverso le taverne dei quattro Rioni. Una mattinata dedicata allo sport e alla condivisione, organizzata dal Velo Club Assisi Bastia, conclusasi presso la Taverna del Rione San Rocco con una merenda per tutti i partecipanti.

L’avvio della 64ª edizione

La 64ª edizione del Palio de San Michele prenderà ufficialmente il via sabato 19 settembre. Alle ore 19.30 apriranno le taverne enogastronomiche dei quattro Rioni, dove per tutte le sere del Palio sarà possibile degustare i piatti della tradizione umbra, accompagnati da spettacoli e animazione rionale. Alle ore 21.30, Piazza Mazzini ospiterà la solenne Cerimonia di Apertura, con la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli del Presidente, del Coordinatore e dei quattro Capitani dei Rioni. Nel corso della serata saranno inoltre presentati il Palio 2026 e il Minipalio 2026. L’intera Cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del Palio, paliodesanmichele.it, e su terrenostre.info.

Per il terzo anno consecutivo il Palio porta la firma dell’artista napoletana Lucia Fiore, che consolida così un legame ormai speciale con la manifestazione. L’opera 2026 raffigura San Michele Arcangelo, protagonista assoluto della scena, rappresentato nell’atto di sconfiggere una creatura demoniaca. Una composizione caratterizzata da una forte tensione dinamica e da un intenso valore simbolico, nella quale luce e oscurità si contrappongono nella rappresentazione della vittoria del bene sul male.

Il Minipalio 2026 nasce invece dal concorso “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”. Lo Stendardo è stato realizzato da Caterina Ansideri e Silvia Lovoi, della classe 2ªG della Scuola secondaria di I grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra, vincitrici della sezione “Disegna lo Stendardo del Minipalio 2026”.

Dal 20 settembre iniziano le Sfilate

Da domenica 20 a mercoledì 23 settembre il Palio entrerà nel vivo con le Sfilate, prima delle tre grandi sfide tra i quattro Rioni. Piazza Mazzini tornerà a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto, dove scenografie fisse e mobili, recitazione, danza, musica e soluzioni tecniche concorrono alla costruzione di spettacoli originali ideati e realizzati interamente dai Rioni. Uomini, donne e bambini di ogni età saranno protagonisti delle quattro serate, dando vita ai temi scelti dai rispettivi Rioni attraverso mesi di progettazione, lavoro e preparazione.

A valutare le Sfilate sarà una giuria tecnica composta da sei personalità provenienti dal mondo del teatro, del cinema e dello spettacolo: Alberto Bassetti, scrittore teatrale e regista, Presidente di Giuria; Lia Francesca Morandini, costumista; Alessandro Chiti, scenografo teatrale; Giorgio Cantarini, attore di cinema e tv; Gilberto Scaramuzzo, autore, regista e attore; Pio Stellaccio, attore.

L’ordine delle Sfilate della 64ª edizione sarà: domenica 20 settembre il Rione Sant’Angelo con “IL CORAGGIO DI RICORDARE”; lunedì 21 settembre il Rione Moncioveta con “ERRORE DI STAMPA”; martedì 22 settembre il Rione Portella con “DiCarta”; mercoledì 23 settembre il Rione San Rocco con “COMMEDIA IN TRE ATTI”. Tutte le Sfilate avranno inizio alle ore 21.30.

Gli altri appuntamenti e le sfide del Palio

Per tutte le sere, dal 19 al 29 settembre, a partire dalle ore 22.30, spazio agli spettacoli e all’animazione nelle taverne rionali, che accompagneranno le serate del Palio insieme alla proposta enogastronomica dei quattro Rioni. Venerdì 25 settembre sarà la giornata dedicata al Rion Mini Sport 2026: dalle ore 9.30 i più piccoli saranno protagonisti delle attività organizzate nei Rioni. In serata, dalle ore 22.30, torneranno spettacoli e animazione nelle taverne.

Sabato 26 settembre, alle ore 21.30, Piazza Mazzini ospiterà i Giochi in Piazza tra i Rioni, seconda sfida ufficiale del Palio. In programma Tiro alla fune, Corsa con i sacchi, Tandem e Albero della cuccagna. Anche i Giochi saranno trasmessi in diretta streaming.

Domenica 27 settembre, alle ore 21.30, sarà la volta del Minipalio – 34ª edizione. I giovanissimi dei quattro Rioni si contenderanno la vittoria portando in Piazza Mazzini l’entusiasmo e la passione delle nuove generazioni. Al termine della gara sarà assegnato il Minipalio 2026.

Lunedì 28 settembre arriverà la giornata decisiva. Alle ore 17.00 si svolgerà la Veglia della Lizza nelle chiese rionali, mentre alle ore 22.30 Piazza Mazzini ospiterà la Lizza, ultima e decisiva sfida tra i quattro Rioni. Sedici lizzaioli, quattro per ciascun Rione, si contenderanno la vittoria nella storica staffetta nella rinnovata Piazza Mazzini. Al termine della gara sarà resa nota la classifica delle Sfilate e, attraverso i risultati delle tre prove – Sfilate, Giochi in Piazza e Lizza – verrà assegnato il Palio de San Michele 2026, realizzato da Lucia Fiore.

La 64ª edizione si concluderà martedì 29 settembre, giorno di San Michele Arcangelo, Patrono di Bastia Umbra. Alle ore 17.00 sarà celebrata la Messa solenne di San Michele Arcangelo, con la partecipazione delle Autorità e dei Rioni; alle ore 23.00 il tradizionale spettacolo pirotecnico chiuderà ufficialmente l’edizione 2026.