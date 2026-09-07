Palio de San Michele, [foto] 64ª edizione pronta a entrare nel vivo

Dal 19 al 29 settembre quattro Rioni si sfidano per il Palio

📌 FLASH NEWS – Dal 19 al 29 settembre Bastia Umbra ospita la 64ª edizione del Palio de San Michele. Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo si sfidano tra Sfilate, Giochi e Lizza. Il 28 settembre sarà assegnato il Palio 2026. In città

Il conto alla rovescia è partito per la 64ª edizione del Palio de San Michele, che dal 19 al 29 settembre 2026 riporterà nel centro di Bastia Umbra la sfida tra i quattro Rioni di Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. Undici giorni nei quali Piazza Mazzini e le sedi rionali saranno al centro di un programma costruito attorno a spettacolo, competizione, gastronomia, tradizione e partecipazione.

Le prove decisive per l’assegnazione del Palio saranno ancora una volta Sfilate, Giochi e Lizza. Il verdetto arriverà nella notte del 28 settembre, quando la somma dei punteggi ottenuti dai quattro Rioni determinerà la classifica finale. Il giorno seguente, 29 settembre, la manifestazione proseguirà con le celebrazioni dedicate a San Michele Arcangelo, patrono della città.

Apertura il 19 settembre con stendardi e mantelli

La manifestazione entrerà ufficialmente nel vivo sabato 19 settembre. Alle 19.30 apriranno le taverne dei quattro Rioni, mentre alle 21.30 è prevista la Cerimonia di apertura con la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli. Dalle 22.30 la serata continuerà nelle taverne con spettacoli e animazione.

L’avvio darà il segnale a una città destinata a cambiare volto per tutta la durata della manifestazione. Piazza Mazzini diventerà il principale palcoscenico della competizione, mentre le taverne rappresenteranno il punto di incontro serale per rionali, cittadini e visitatori.

Quattro serate consecutive dedicate alle Sfilate

Da domenica 20 a mercoledì 23 settembre saranno protagoniste le Sfilate rionali, una delle prove centrali del Palio. Ogni Rione porterà in Piazza Mazzini un proprio spettacolo, costruito attraverso scenografie, recitazione, musica e danza.

Ad aprire sarà domenica 20 settembre il Rione Sant’Angelo con Il coraggio di ricordare. Lunedì 21 settembre toccherà al Rione Moncioveta con Errore di stampa. Martedì 22 settembre sarà la volta del Rione Portella con DiCarta. Mercoledì 23 settembre chiuderà il ciclo il Rione San Rocco con Commedia in tre atti. Tutte le Sfilate inizieranno alle 21.30.

Si tratta di quattro produzioni differenti attraverso le quali ciascun Rione sarà chiamato a interpretare la piazza e a costruire la propria proposta spettacolare, facendo convergere il lavoro svolto dai rionali nella preparazione della manifestazione.

Taverne aperte ogni sera dalle 19.30

Dal 19 settembre torneranno anche le taverne gastronomiche di Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo. L’apertura è prevista ogni sera alle 19.30 e sarà accompagnata, nelle diverse giornate, da spettacoli e appuntamenti organizzati dai Rioni.

Le taverne costituiscono una componente stabile della vita del Palio e affiancano gli eventi competitivi di Piazza Mazzini con un programma dedicato alla convivialità e alla tradizione gastronomica.

Dal 21 al 24 settembre è inoltre previsto “4 ristoranti in taverna”, iniziativa curata dalla Pro Loco di Bastia Umbra.

Giochi in Piazza, quattro prove per i Rioni

Dopo le quattro Sfilate e le serate del 24 e 25 settembre, sabato 26 settembre la competizione tornerà direttamente al centro della manifestazione.

Alle 21.30 inizieranno i Giochi in Piazza tra i Rioni. Il programma comprende tiro alla fune, corsa con i sacchi, tandem e albero della cuccagna. Le quattro prove metteranno nuovamente di fronte Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo e contribuiranno alla formazione della classifica del Palio.

Anche sabato le taverne apriranno alle 19.30 e, dopo i Giochi, dalle 22.30 proseguiranno gli spettacoli e l’animazione nelle sedi rionali.

Domenica 27 settembre spazio alla 34ª edizione del Minipalio

La giornata di domenica 27 settembre sarà dedicata anche alle nuove generazioni. Alle 21.30 Piazza Mazzini ospiterà la 34ª edizione del Minipalio, con la sfida dei giovanissimi e la successiva assegnazione del riconoscimento.

Il Minipalio rappresenta uno degli appuntamenti attraverso i quali la tradizione rionale viene trasmessa ai più giovani, coinvolgendoli direttamente nella manifestazione e nella vita dei quattro Rioni.

La Lizza del 28 settembre assegnerà il Palio

Il momento decisivo arriverà lunedì 28 settembre. Alle 17 è prevista la Veglia della Lizza nelle chiese rionali, mentre alle 19.30 apriranno nuovamente le taverne.

Alle 22.30 scatterà la Lizza, ultima delle tre prove che concorrono alla classifica generale. Al termine della gara saranno sommati i risultati ottenuti nelle Sfilate, nei Giochi e nella Lizza e verrà quindi assegnato il Palio de San Michele 2026.

Sarà il passaggio culminante della competizione tra Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo e chiuderà il confronto agonistico iniziato con le Sfilate.

San Michele Arcangelo e la chiusura del 29 settembre

Martedì 29 settembre la dimensione competitiva lascerà spazio alla giornata dedicata a San Michele Arcangelo, patrono di Bastia Umbra.

Il programma comprende la Messa Solenne e, alle ore 17, la Processione del Santo Patrono con la partecipazione delle Autorità e dei Rioni. Alle 19.30 le taverne apriranno per l’ultima sera e dalle 22.30 continueranno gli spettacoli e l’animazione. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico concluderà ufficialmente la 64ª edizione.

Arte, fotografia e sport nel calendario collaterale

Il Palio non sarà limitato agli undici giorni della manifestazione principale. Il calendario comprende infatti una serie di iniziative distribuite durante settembre.

Il 13 settembre è prevista la “Sbiciclettata de San Michele”, curata dal Veloclub Racing di Bastia Umbra. Dal 12 al 29 settembre l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà la mostra d’arte contemporanea “Stili a confronto”, organizzata dall’Ente Palio de San Michele e da Giuliano Belloni.

Dal 16 al 23 settembre si svolgerà inoltre la quindicesima edizione del concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte 2026”. Le trenta fotografie finaliste saranno poi esposte all’Auditorium Sant’Angelo dal 26 al 30 settembre.

INPALIO apre il percorso verso l’edizione 2026

Il cammino verso il Palio ha già avuto un primo appuntamento il 4 settembre con “INPALIO – Il gioco continua”, iniziativa promossa dall’Ente Palio de San Michele e dal Comitato INPalio.

La serata ha proposto una cena tra i Rioni in Piazza Mazzini seguita da un DJ set realizzato dai rionali. All’iniziativa ha partecipato anche Marchi Auto con quattro vetture accostate idealmente ai colori dei Rioni e riunite in uno scatto con Capitani, Coordinatore e Presidente dell’Ente Palio.

Il progetto INPALIO, dedicato all’inclusione, nel 2026 prevede un maggiore coinvolgimento dei ragazzi delle associazioni del territorio anche all’interno delle taverne. Per il terzo anno consecutivo l’iniziativa è sostenuta da Concetti S.p.A.

Diretta streaming per gli appuntamenti principali

Una parte degli eventi potrà essere seguita anche a distanza. La Cerimonia di apertura, i Giochi, il Minipalio, la Lizza e l’assegnazione del Palio saranno trasmessi in diretta streaming nelle giornate del 19, 26, 27 e 28 settembre sui canali indicati dall’Ente Palio.

Il calendario accompagnerà così Bastia Umbra fino alla festa patronale del 29 settembre, unendo le prove che stabiliranno il Rione vincitore agli appuntamenti gastronomici, culturali e religiosi della manifestazione.

Il programma completo del Palio de San Michele 2026

Sabato 19 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Cerimonia di apertura

Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Domenica 20 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Sfilata Rione Sant’Angelo: “Il coraggio di ricordare”

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Lunedì 21 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Sfilata Rione Moncioveta: “Errore di stampa”

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Martedì 22 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Sfilata Rione Portella: “DiCarta”

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Mercoledì 23 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Sfilata Rione San Rocco: “Commedia in tre atti”

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Giovedì 24 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Venerdì 25 settembre 2026

Ore 9.30 – Rion Mini Sport 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Sabato 26 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Giochi in Piazza tra i Rioni: tiro alla fune, corsa con i sacchi, tandem e albero della cuccagna

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Domenica 27 settembre 2026

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 21.30 – Minipalio, 34ª edizione 2026: sfida dei giovanissimi e assegnazione del Minipalio

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Lunedì 28 settembre 2026

Ore 17 – Veglia della Lizza nelle chiese rionali

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 22.30 – Lizza e assegnazione del Palio de San Michele 2026

Martedì 29 settembre 2026

Messa Solenne di San Michele Arcangelo

Ore 17 – Processione del Santo Patrono con la partecipazione delle Autorità e dei Rioni

Ore 19.30 – Apertura delle taverne rionali

Ore 22.30 – Spettacoli e animazione nelle taverne rionali

Ore 23 – Spettacolo pirotecnico

Tutte le iniziative collaterali

13 settembre – “Sbiciclettata de San Michele”, a cura del Veloclub Racing di Bastia Umbra.

12-29 settembre – Mostra d’arte contemporanea “Stili a confronto”, all’Auditorium Sant’Angelo, a cura dell’Ente Palio de San Michele e di Giuliano Belloni.

16-23 settembre – “Palio… il dietro le quinte 2026”, 15° concorso fotografico a cura dell’Ente Palio de San Michele.

21-24 settembre – “4 ristoranti in taverna”, a cura della Pro Loco di Bastia Umbra.

26-30 settembre – Mostra delle trenta fotografie finaliste di “Palio… il dietro le quinte 2026”, all’Auditorium Sant’Angelo.

19, 26, 27 e 28 settembre – Diretta streaming della Cerimonia di apertura, dei Giochi, del Minipalio, della Lizza e dell’assegnazione del Palio.