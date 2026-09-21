Palio de San Michele, Il Rione Moncioveta in scena con “Errore di stampa”

Cina, colata di fango nel Sichuan. Due morti e tre dispersi YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato. Lo hanno riferito le autorità locali. La colata di fango si è verificata nei pressi del villaggio di Zhiliuhe, nella contea […]

Salute, semaglutide al centro della nuova protezione cardio-renale ROMA (ITALPRESS) – La protezione di cuore e reni è una priorità nella gestione delle persone con diabete di tipo 2, obesità e malattia renale cronica. A pochi giorni dal Congresso EASD, l’aggiornamento presentato nell’ambito della European Society of Cardiology (ESC) riconosce semaglutide tra le terapie raccomandate per ridurre il rischio di progressione renale ed […]

Banca del Fucino e Marevivo insieme per l’educazione ambientale nelle scuole ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino e Fondazione Marevivo, ETS impegnata nella tutela del mare e delle sue risorse, annunciano una collaborazione sul progetto “Risparmiamo il pianeta”, iniziativa di formazione e divulgazione agli studenti promossa dalla Banca in partnership con FEduF – Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio di ABI. Nel dettaglio, per l’anno […]

Germania, Merz “Risultato drammatico per la Cdu in Meclemburgo” BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il risultato delle elezioni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore per la CDU è “drammatico e senza precedenti. Non siamo riusciti a superare la soglia del 5% e un’intera frazione della Cdu esce dal Parlamento regionale”. Così il cancelliere Friedrich Merz in conferenza stampa, parlando di un “duro colpo”. Le ragioni della scarsa performance […]

Inizia la seconda era Mancini in azzurro “Dobbiamo divertirci e vincere” "Sono sicuro che qualcosa, nei prossimi 4 anni, la porteremo a casa", la promessa del ct.

Grillo “Non ho rimpianti per estromissione dal M5S, oggi non hanno un’idea” ROMA (ITALPRESS) – “Io sono stato estromesso, ma questa è una mia particolarità, è un dato di fatto, ma non ho rimpianti perchè oggi il Movimento è un’altra cosa, perchè è in mano al reverendo Jones, all’uomo che sussurrava ai cavilli… Ci sono queste persone che si agitano dentro un movimento che di progressista ha […]

Quirinale, La Russa “Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l’Italia” ROMA (ITALPRESS) – “Credo che, un domani, sarebbe per l’Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “Ping Pong” su Radio Rai 1. “Per quello che ne so io”, Meloni “ha voglia di continuare questa opera di grande azione politica a favore dell’Italia e degli […]

Denatalità e disagio giovanile, a Palermo confronto su ascolto e opportunità PALERMO (ITALPRESS) – Un percorso comune tra istituzioni, mondo accademico e società civile per cercare risposte a due criticità tra le più incombenti dell’attualità: diminuzione delle nascite e problemi quotidiani dei giovani. Questi i temi al centro del convegno “Denatalità e disagio giovanile. Riflessioni, sfide e proposte per costruire il futuro”, organizzato da “I Sud […]

La Gen Z presta sempre più attenzione alla propria salute fisica e mentale ROMA (ITALPRESS) – La Gen Z sta dando sempre più priorità alla propria salute nel presente, con l’obiettivo di vivere più a lungo e in condizioni di salute migliori in futuro. Fare attività fisica regolarmente e assumere diversi integratori per il benessere sono solo due delle azioni messe in pratica per raggiungere questo obiettivo, secondo […]