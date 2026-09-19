Palio de San Michele torna il parcheggio di Piazzale Petrini

Area gratuita dal 19 al 29 settembre vicino al centro urbano

📌 FLASH NEWS – Per il Palio de San Michele torna il parcheggio temporaneo al Piazzale Petrini di via IV Novembre. L’area gratuita, di circa 2.400 metri quadrati, resterà aperta dal 19 al 29 settembre, dalle 8 all’1, con stalli per disabili.

In occasione della 64ª edizione del Palio de San Michele, in programma a Bastia Umbra dal 19 al 29 settembre 2026, torna disponibile il parcheggio temporaneo allestito nel Piazzale Petrini di via IV Novembre. La misura è stata predisposta dall’Amministrazione comunale per agevolare l’arrivo di residenti e visitatori e contribuire alla gestione della circolazione durante i giorni della manifestazione.

L’area si trova nelle immediate vicinanze di Piazza del Mercato e sarà utilizzabile gratuitamente grazie alla disponibilità concessa dalla società Mignini e Petrini S.p.A.

Un’area di circa 2.400 metri quadrati

Il piazzale destinato alla sosta dispone di una superficie di circa 2.400 metri quadrati e resterà accessibile ogni giorno dalle ore 8:00 alle ore 1:00.

All’interno del parcheggio saranno inoltre individuati appositi stalli riservati alle persone con disabilità, in modo da garantire una maggiore accessibilità durante gli appuntamenti legati al Palio.

La collocazione dell’area, a breve distanza dal centro cittadino, punta a offrire una soluzione aggiuntiva a chi raggiungerà Bastia Umbra nei giorni caratterizzati dalla maggiore presenza di pubblico.

Misure per alleggerire il traffico nel centro

L’apertura temporanea del Piazzale Petrini rientra nel complesso delle iniziative organizzative predisposte dal Comune per rendere più agevole la partecipazione agli eventi della 64ª edizione del Palio de San Michele.

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è anche quello di ridurre il carico dei veicoli nelle zone maggiormente centrali, mettendo a disposizione un parcheggio ampio e facilmente raggiungibile.

La possibilità di lasciare l’auto in un’area vicina ai luoghi della manifestazione dovrebbe consentire una distribuzione più ordinata dei flussi di traffico durante gli undici giorni interessati dagli appuntamenti.

Controlli rafforzati contro le soste irregolari

Parallelamente all’apertura dell’area temporanea, saranno intensificati i controlli sul territorio comunale per migliorare la gestione della mobilità e garantire maggiori condizioni di sicurezza a residenti, visitatori e pedoni.

L’attenzione sarà rivolta in particolare alle soste irregolari e ai veicoli parcheggiati al di fuori degli spazi consentiti.

Le verifiche accompagneranno quindi le misure predisposte per affrontare l’aumento degli spostamenti previsto durante il periodo della manifestazione.

Il ringraziamento a Mignini e Petrini

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento alla Mignini e Petrini S.p.A. per aver nuovamente messo a disposizione il piazzale, contribuendo all’organizzazione di uno degli appuntamenti più partecipati della città.

Il Comune ha infine rivolto il proprio augurio ai cittadini, ai Rioni, ai volontari e ai visitatori che prenderanno parte agli eventi del Palio de San Michele, richiamando i valori della partecipazione, del rispetto e della condivisione.