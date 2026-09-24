Palio de San Michele, ufficiali le nomination dei premi 2026

Quattro sfilate archiviate, Giochi e Lizza per il Palio 2026

📌 FLASH NEWS – Concluse a Bastia Umbra le sfilate del Palio de San Michele. Rese note le nomination dei premi speciali. In programma Rion Mini Sport 2026, Giochi in Piazza, Minipalio e Lizza del 28 settembre, con l’assegnazione del Palio.

Le quattro sfilate completano il programma teatrale

Si è chiuso il ciclo delle sfilate della 64ª edizione del Palio de San Michele a Bastia Umbra. A completare le quattro serate in Piazza Mazzini è stato il Rione San Rocco con “Commedia in tre atti”.

Nei giorni precedenti erano scesi in piazza il Rione Sant’Angelo con “Il coraggio di ricordare”, Moncioveta con “Errore di stampa” e Portella con “DiCarta”. Le tribune hanno fatto registrare il tutto esaurito durante ciascuna serata.

Prima dell’ultima sfilata, il presidente della Giuria Tecnica, Alberto Bassetti, ha richiamato il valore della partecipazione, della collaborazione e del rispetto reciproco che caratterizzano la manifestazione.

Operazioni di voto concluse davanti al notaio

Dopo le sfilate, la Giuria Tecnica ha completato le valutazioni e definito le candidature ai tre Premi Speciali. Le operazioni si sono svolte alla presenza del notaio Mario Biavati, della presidente dell’Ente Palio Federica Moretti, del coordinatore Claudio Fiorucci e dei capitani dei quattro Rioni.

Erano presenti Aurora Panzolini per Moncioveta, Chiara Proietti per Portella, Arianna Pettirossi per San Rocco e Matteo Battistini per Sant’Angelo. La busta con le valutazioni della giuria è stata consegnata sigillata al notaio e sarà aperta nella serata di lunedì 28 settembre.

La commissione è composta da Alberto Bassetti, Lia Francesca Morandini, Alessandro Chiti, Giorgio Cantarini, Gilberto Scaramuzzo e Pio Stellaccio.

Le candidature per il Premio Monica Petrini

Per il Premio “Monica Petrini”, riservato alla migliore interpretazione, sono stati nominati Emma Capocchia per Moncioveta, Miryam Barilari per Portella, Rodolfo Mantovani per San Rocco e Francesco Rossini per Sant’Angelo.

Per il Premio “Stella Nascente” le candidature riguardano Maria Romoli per Moncioveta, Chloé Fioravanti per Portella, il Gruppo Bambini Animali per San Rocco e Ginevra Giambarioli per Sant’Angelo.

I carri candidati al riconoscimento speciale

Per il Premio “Miglior Carro” sono in nomination la Stampante di Moncioveta, la Foresta di Rovi di Portella, il Drago di San Rocco e il Cervello di Sant’Angelo.

I tre riconoscimenti saranno assegnati lunedì 28 settembre durante la serata della Lizza. I Premi Speciali restano separati dalla classifica generale e non incidono sul punteggio complessivo del Palio.

Verso Giochi in Piazza, Minipalio e Lizza

Il programma prosegue venerdì 25 settembre, dalle ore 9:30, con il Rion Mini Sport 2026, dedicato ai più piccoli.

Sabato 26 settembre, alle 21:30, Piazza Mazzini ospiterà I Giochi in Piazza tra i quattro Rioni, con tiro alla fune, corsa con i sacchi, tandem e albero della cuccagna.

Domenica 27 settembre, sempre alle 21:30, sarà la volta della 34ª edizione del Minipalio, con l’assegnazione dello Stendardo 2026. L’atto conclusivo è fissato per lunedì 28 settembre: dopo la Veglia della Lizza nelle chiese rionali, alle 22:30 Piazza Mazzini accoglierà la Lizza e l’assegnazione del Palio de San Michele 2026.