Palio San Michele, Bastia Umbra celebra la 64ª edizione 2026

Quattro rioni in piazza tra tradizione e volontariato locale

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra si prepara alla 64ª edizione del Palio di San Michele. Il sindaco Erigo Pecci richiama il valore di tradizione, volontariato e partecipazione. In piazza Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo per la Festa.

Bastia Umbra si prepara a vivere la 64ª edizione del Palio di San Michele, appuntamento che ogni anno coinvolge la città attraverso colori, creatività, incontri e partecipazione. Il sindaco Erigo Pecci ha sottolineato il significato della manifestazione, evidenziandone la capacità di mantenere viva la tradizione e, nello stesso tempo, di rinnovarsi attraverso nuove energie e nuove generazioni.

La Festa torna a mettere al centro i quattro rioni cittadini, Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo, chiamati ancora una volta a confrontarsi nelle diverse prove che caratterizzano il Palio.

Una tradizione che coinvolge più generazioni

Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, uno degli elementi centrali del Palio è la capacità di coinvolgere persone di età diverse. Bambini, ragazzi e adulti partecipano alla vita dei rioni e contribuiscono alla preparazione delle iniziative che accompagnano la manifestazione.

L’esperienza di chi da anni prende parte alla Festa si affianca così all’impegno delle nuove generazioni. Un passaggio che consente alla tradizione di proseguire senza perdere la propria identità, ma aprendosi ogni volta a idee e contributi differenti.

Mesi di lavoro dietro sfilate, giochi e taverne

La preparazione del Palio richiede mesi di organizzazione e lavoro. Dietro le Sfilate, i Giochi, la Lizza, le serate nei piazzali e l’attività delle cucine delle taverne opera una rete di persone impegnate nell’organizzazione delle diverse iniziative.

Un ruolo determinante viene attribuito al volontariato, indicato come uno degli elementi fondamentali dell’intera manifestazione. Il lavoro svolto all’interno dei rioni crea occasioni di collaborazione e consolida rapporti tra persone che condividono un obiettivo comune.

È proprio questa capacità di costruire legami, secondo il messaggio diffuso dal sindaco, a dare al Palio un significato che supera la sola competizione tra i rioni.

San Rocco riparte dopo il quindicesimo Palio

La nuova edizione riparte dal risultato dello scorso anno, quando San Rocco conquistò il suo quindicesimo Palio. Ora i quattro rioni tornano nuovamente protagonisti della manifestazione.

Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo si preparano quindi a riportare in piazza le rispettive attività, con il coinvolgimento delle comunità rionali e delle persone impegnate nell’organizzazione della Festa.

Il ringraziamento all’Ente Palio e ai quattro rioni

Nel messaggio dedicato alla 64ª edizione, Erigo Pecci ha rivolto un ringraziamento all’Ente Palio, ai quattro rioni e a tutte le persone che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione, comprese quelle che operano lontano dai momenti di maggiore visibilità.

Il loro impegno viene indicato come una risorsa per Bastia Umbra, da sostenere e valorizzare anche attraverso la trasmissione dell’esperienza alle nuove generazioni.

La città pronta a vivere il mese del Palio

L’invito rivolto alla comunità è quello di partecipare alla nuova edizione vivendo i diversi luoghi della manifestazione: la piazza, le taverne, le sedi rionali, gli spalti e le strade cittadine.

Passione, rispetto e senso di appartenenza rappresentano i valori richiamati nel messaggio del sindaco per accompagnare un appuntamento che, nel mese di settembre, torna a caratterizzare la vita di Bastia Umbra.

Con l’avvio della 64ª edizione del Palio di San Michele, la città si prepara dunque a ritrovare uno degli eventi che maggiormente coinvolgono rioni, volontari e generazioni differenti nel segno della partecipazione e della tradizione.