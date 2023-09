Palio San Michele: limitazioni somministrazione e vendita bevande

Il Sindaco ha emesso un’ordinanza in occasione della 61ª edizione del “Palio de San Michele,” che si svolgerà dal 19 al 29 settembre 2023 nel capoluogo comunale. L‘ordinanza n. 104 del 19 settembre 2023 stabilisce che, durante l’intervallo orario tra le 20:00 e le 06:00, è obbligatorio per i pubblici esercizi, gli esercenti il commercio su aree pubbliche e i rivenditori al dettaglio di servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) anziché in bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili.

Le bottiglie di plastica possono essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura. Queste restrizioni si applicano solo alle attività di bar per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande abilitati alla ristorazione. È obbligatorio per gli esercenti informare i clienti che anche le bevande acquistate in bottiglie di plastica non possono essere portate fuori dal locale se non sono aperte e prive del tappo di chiusura.

Inoltre, è vietato introdurre bevande in modo diverso da quanto sopra indicato sia per uso personale che per la distribuzione al pubblico durante gli spettacoli organizzati in occasione delle festività del “Palio de San Michele.” È anche proibito introdurre e detenere nella tribuna durante gli spettacoli articoli pirotecnici, esplosivi o bombolette spray contenenti sostanze urticanti.

Le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 25,00 a € 500,00, con l’applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il testo completo dell’ordinanza n. 104 del 19-09-2023 è disponibile sul sito qui.