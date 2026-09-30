San Michele d’Oro a Federico Malizia per la crescita di CIAM

Bastia Umbra premia innovazione, lavoro e cultura di impresa

📌 FLASH NEWS – Federico Malizia riceve il San Michele d’Oro 2026 a Bastia Umbra. Erigo Pecci ha consegnato il premio il 28 settembre in Piazza Mazzini, durante la serata conclusiva del Palio. Riconosciuto il suo percorso alla guida di CIAM.

La Città di Bastia Umbra ha conferito a Federico Malizia il San Michele d’Oro 2026, riconoscendone il contributo allo sviluppo economico e alla valorizzazione del territorio. La commissione ha scelto l’imprenditore per il percorso compiuto con CIAM, un’azienda di origine artigianale cresciuta fino a raggiungere i mercati nazionali e internazionali, mantenendo il legame con la comunità nella quale è nata.

La consegna durante la conclusione del Palio

Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha consegnato l’onorificenza nella serata di lunedì 28 settembre, sul palco di Piazza Mazzini. La cerimonia si è inserita nel programma conclusivo del 64° Palio de San Michele, dopo la Lizza e prima dell’assegnazione del Palio.

Il riconoscimento cittadino rende omaggio a persone che, attraverso l’attività professionale e il proprio percorso umano, hanno contribuito alla crescita della comunità. Nel caso di Federico Malizia, la motivazione riguarda la capacità di sviluppare un’impresa locale attraverso innovazione, design, qualità e cultura aziendale.

Dalle origini artigianali allo stabilimento industriale

La storia di CIAM comincia nel 1977, quando Giuseppe Malizia e Armando Boccali fondano a Bastia Umbra una piccola attività artigianale con tre dipendenti. Il passaggio a una struttura industriale arriva nel 1984, con l’inaugurazione di uno stabilimento di 6.000 metri quadrati a Ospedalicchio di Bastia Umbra.

Federico Malizia ha costruito la propria esperienza professionale all’interno dell’azienda. Il suo percorso è iniziato nella produzione e nelle attività tecniche, prima dell’assunzione progressiva di responsabilità nella conduzione dell’impresa. La commissione ha valorizzato questa formazione interna e il successivo ruolo nello sviluppo aziendale.

Circa duecento dipendenti e mercati internazionali

CIAM conta oggi circa 200 dipendenti e opera sui mercati internazionali. Nel corso della sua espansione ha rappresentato una presenza significativa per l’occupazione e per il sistema produttivo locale.

La crescita oltre i confini italiani non ha interrotto il rapporto con il territorio bastiolo. Questo radicamento costituisce uno degli elementi alla base del premio: il percorso aziendale ha portato all’estero competenze produttive e imprenditoriali sviluppate a Bastia Umbra.

Il conferimento considera quindi anche il valore del lavoro e la capacità di collegare le origini dell’impresa alle nuove prospettive commerciali, affiancando la tradizione produttiva all’innovazione.

L’impegno nella rappresentanza delle imprese umbre

All’attività aziendale Federico Malizia affianca un incarico nel sistema associativo regionale. Nel 2022 è stato eletto presidente della Sezione Territoriale Perugia di Confindustria Umbria, ottenendo successivamente la conferma per il biennio 2024-2026.

La funzione estende il suo impegno alla rappresentanza delle imprese e del tessuto economico umbro. Il San Michele d’Oro riconosce così un percorso che comprende sia la guida di CIAM sia il contributo alla realtà produttiva regionale, con particolare attenzione al rapporto tra sviluppo economico e comunità di origine.