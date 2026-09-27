San Rocco vince i Giochi in Piazza [Gallery] dopo otto anni di attesa!

Palio de San Michele, il Rione verde chiude primo a 13 punti

📌 FLASH NEWS – San Rocco vince i Giochi in Piazza 2026 del Palio de San Michele: 13 punti e primo successo dal 2018. Portella è seconda davanti a Sant’Angelo, entrambe a quota 12; Moncioveta chiude quarta con 7 punti. Ritorno dopo otto anni.

Il Rione San Rocco ha vinto i Giochi in Piazza della 64ª edizione del Palio de San Michele. La sfida si è svolta sabato 26 settembre in Piazza Mazzini, a Bastia Umbra. Il Rione guidato da Arianna Pettirossi ha chiuso con 13 punti, tornando al successo dopo otto anni e tre secondi posti consecutivi.

La classifica decisa nell’ultima prova

Portella e Sant’Angelo hanno terminato entrambe a 12 punti. Il secondo posto è andato a Portella in base ai migliori piazzamenti nelle singole prove, secondo il criterio previsto dal regolamento in caso di parità. Moncioveta ha concluso quarto con 7 punti.

Il verdetto è arrivato con l’Albero della cuccagna. Sant’Angelo ha vinto la prova in 1’24”84, seguito da Portella in 1’26”82. Moncioveta ha fermato il tempo a 1’27”06, mentre San Rocco ha chiuso quarto in 1’27”29. Al Rione verde è bastato il punto ottenuto nell’ultima gara per conservare il primato nella classifica generale.

Due vittorie per costruire il vantaggio

San Rocco aveva raccolto i risultati più importanti nel Tandem e nella Corsa con il sacco, conquistando il primo posto in entrambe le specialità. Nel Tandem ha completato la prova in 1’35”16 senza penalità, precedendo Portella, Sant’Angelo e Moncioveta.

Nella Corsa con il sacco il Rione verde si è imposto in 51”11, ancora senza penalità. Moncioveta è arrivato secondo, davanti a Sant’Angelo e Portella. Le due vittorie hanno fruttato a San Rocco dieci punti e creato il margine poi difeso nelle prove successive.

La sorpresa del Tiro alla fune

Il Tiro alla fune è stato vinto da Portella, che ha chiuso con cinque tirate vinte. Sant’Angelo si è classificato secondo con quattro successi. San Rocco, dopo aver battuto due volte Moncioveta nell’ultima manche, ha ottenuto il terzo posto e altri due punti per la classifica generale. Moncioveta ha terminato quarto.

Nella sfida conclusiva tra Moncioveta e San Rocco ha partecipato Lavinia Bibi, indicata dagli organizzatori come la prima donna a cimentarsi nel Tiro alla fune del Palio de San Michele.

Il programma del Palio prosegue

Quello del 2026 è il settimo successo di San Rocco nei Giochi in Piazza; il precedente risaliva al 2018. Nell’albo d’oro resta in testa Moncioveta con 25 vittorie, seguito da Sant’Angelo con 19 e Portella con 9.

Il Palio de San Michele prosegue domenica 27 settembre con la 34ª edizione del Minipalio, in programma alle 21:30. Lunedì 28 settembre, alle 22:30, sono previste la Lizza e l’assegnazione del Palio 2026.