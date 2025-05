Papa Francesco rivive a Bastia Umbra con Padre Enzo Fortunato

Prospettive 2025: il pontificato di Francesco all’Esperia

Papa Francesco rivive a Bastia – Nuovo incontro del ciclo “Prospettive 2025: Occidente”, nel pomeriggio di sabato 24 maggio, al Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra, con ospite il frate francescano Padre Enzo Fortunato, figura di rilievo nel panorama culturale e religioso italiano. L’evento ha offerto un momento di riflessione dedicato alla figura di Papa Francesco, recentemente scomparso, attraverso il racconto diretto di uno dei testimoni più vicini al Pontefice.

Padre Enzo Fortunato, noto anche come giornalista, scrittore e oggi Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Nazionale dei Bambini, ha ricostruito il lungo pontificato di Jorge Mario Bergoglio, tracciandone gli sviluppi, gli impulsi e le trasformazioni apportate alla Chiesa cattolica e alla società civile globale. Il suo intervento ha evidenziato la forza con cui il Papa ha invocato fraternità, giustizia sociale e rispetto per il creato, seguendo l’insegnamento di San Francesco d’Assisi.

Il racconto si è sviluppato attraverso un’attenta ricostruzione dei 12 anni di pontificato, iniziati nel 2013, durante i quali Papa Francesco ha proposto una Chiesa attenta agli ultimi, sensibile alle disuguaglianze, vicina alle periferie esistenziali e materiali. Il contributo di Padre Enzo, frutto anche del suo stretto rapporto personale con il Papa fin dalla sua elezione, ha consentito di rileggere alcuni dei momenti chiave del magistero di Bergoglio.

Durante l’incontro è stato sottolineato l’impatto che l’opera del Papa ha avuto nel contesto internazionale, con richiami forti al dialogo interreligioso, alla pace tra i popoli, alla responsabilità ambientale e all’accoglienza. Sono state ricordate alcune delle principali encicliche, le iniziative per la pace in Medio Oriente, l’apertura ai migranti, l’attenzione verso i bambini e le famiglie, e le scelte simboliche che hanno contraddistinto il suo stile pastorale.

La conferenza si è inserita nel più ampio programma di Prospettive 2025, rassegna che si pone l’obiettivo di esplorare le dinamiche dell’Occidente contemporaneo attraverso la voce di protagonisti del pensiero, della fede e della cultura. In questo contesto, l’intervento di Padre Fortunato ha rappresentato un importante contributo di analisi e memoria, capace di offrire al pubblico nuovi spunti di riflessione sulla figura del Papa e sul lascito del suo pontificato.

Il frate ha delineato un profilo personale e istituzionale del Papa, mettendo in luce l’autenticità di un uomo capace di parlare al cuore delle persone, di scuotere le coscienze con semplicità e rigore evangelico. Dall’enciclica Laudato si’ al Sinodo sulla Sinodalità, fino alle scelte simboliche come il rifiuto del trono papale o i viaggi nei luoghi più martoriati del mondo, il percorso tracciato ha restituito un’immagine nitida di un pontificato orientato al cambiamento.

Il pubblico ha seguito con grande partecipazione l’intervento, che si è svolto in una sala gremita e attenta. La conferenza è stata introdotta e moderata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Bastia Umbra, Paolo Ansideri, che ha ringraziato Padre Enzo Fortunato per la disponibilità e per il contributo alla rassegna. Un plauso è stato rivolto anche all’Ufficio Cultura del Comune e allo staff organizzativo per il lavoro svolto nell’allestimento dell’evento.

L’incontro con Padre Fortunato ha segnato uno dei momenti più partecipati dell’intera rassegna, confermando il forte interesse del territorio per iniziative culturali e spirituali di alto profilo. Il progetto “Prospettive 2025: Occidente” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti che continueranno ad affrontare i temi centrali della società moderna, tra valori spirituali, scenari geopolitici, nuove sfide etiche e culturali.

Con il ricordo di Papa Francesco, filtrato attraverso la narrazione di uno dei suoi più stretti collaboratori, il pubblico ha potuto avvicinarsi a una lettura profonda e diretta del pontificato, cogliendo la portata di una figura che ha saputo imprimere una svolta nella storia del cattolicesimo contemporaneo.

L’esperienza offerta da Padre Enzo Fortunato ha unito contenuto biografico, analisi ecclesiale e riflessione umana, offrendo così una panoramica completa sulla missione di un Papa che ha scelto di camminare al fianco degli ultimi, parlando al mondo con voce franca e cuore aperto. Il suo intervento ha ribadito l’importanza del messaggio evangelico come strumento di riconciliazione e cambiamento sociale.

L’iniziativa rientra nel programma patrocinato dal Comune di Bastia Umbra, che da tempo promuove appuntamenti culturali volti alla crescita della cittadinanza attraverso il dialogo e la formazione. Anche in questa occasione, la risposta della comunità è stata significativa, testimoniando l’attenzione verso tematiche che intrecciano spiritualità, cultura e società.

Il ciclo “Prospettive 2025: Occidente” si conferma così una proposta capace di coinvolgere diverse generazioni, mantenendo al centro la riflessione sull’identità europea e sul ruolo delle religioni nel contesto globale.