Premio Insula Romana, Dacia Maraini ospite alla 49ª edizione

Il 29 novembre la finale tra poesia e cultura a Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra prepara la 49ª edizione del Premio Insula Romana: quasi 300 poesie in gara, finale il 29 novembre al Centro Umbriafiere. Il Premio Cultura 2026 sarà conferito alla scrittrice Dacia Maraini presente alla cerimonia

La Pro Loco di Bastia Umbra entra nel vivo dell’organizzazione della 49ª edizione del Premio Insula Romana, appuntamento letterario nazionale che torna a coinvolgere la città dopo la conclusione delle iniziative estive. L’edizione 2026 sarà caratterizzata da quasi 300 poesie provenienti da tutta Italia, dalla partecipazione della giuria popolare e dalla consegna del Premio Cultura 2026 a Dacia Maraini.

La cerimonia conclusiva è in programma domenica 29 novembre alle ore 17, nella Sala Congressi del Centro Umbriafiere Maschiella di Bastia Umbra. La scrittrice sarà presente per ritirare personalmente il riconoscimento attribuito dalla Pro Loco.

Il Premio Insula Romana continua così un percorso arrivato alla sua 49ª edizione, mantenendo al centro diverse espressioni culturali, dalla poesia alla narrativa fino alla pittura.

La poesia inedita dedicata a Carlo Collodi

Una delle sezioni principali dell’edizione di quest’anno è quella riservata alla poesia inedita, dedicata a Carlo Collodi in occasione del bicentenario della nascita.

Il punto di partenza proposto agli autori è una frase dello scrittore di Pinocchio legata alla visione della vita. Su questo tema sono arrivati alla Pro Loco quasi 300 componimenti, inviati da partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia.

Le opere sono state presentate rigorosamente in forma anonima e saranno sottoposte prima alla valutazione della Giuria Tecnica e successivamente a quella della Giuria Popolare.

Il momento dedicato alla valutazione popolare è fissato per la sera del 12 novembre 2026 presso l’Auditorium.

Giuria Popolare, iscrizioni aperte fino al 6 novembre

La Pro Loco di Bastia Umbra ha ricordato anche la possibilità di partecipare direttamente alla fase di valutazione delle poesie attraverso l’iscrizione alla Giuria Popolare.

Gli interessati potranno aderire entro il 6 novembre, rivolgendosi alla sede dell’associazione oppure inviando una email. Saranno quindi chiamati a esprimersi sui componimenti selezionati nella serata del 12 novembre.

L’iniziativa rappresenta una delle tappe che condurranno alla cerimonia finale del Premio Insula Romana, prevista poco più di due settimane dopo.

Il Premio Cultura 2026 a Dacia Maraini

La serata del 29 novembre avrà tra i momenti centrali la consegna del Premio Cultura 2026 a Dacia Maraini.

La scelta della Pro Loco è collegata anche al rapporto della scrittrice con la figura di Santa Chiara d’Assisi, affrontata nel libro pubblicato nel 2013, Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. L’opera propone una riflessione letteraria e civile sulla libertà femminile e sul femminismo delle origini.

Il rapporto di Dacia Maraini con l’Umbria francescana si è sviluppato anche attraverso la partecipazione a iniziative di carattere culturale e spirituale. Tra queste figurano gli incontri del Cortile di Francesco ad Assisi, durante i quali la scrittrice si è confrontata su temi legati all’accoglienza, alla natura e alla solidarietà umana.

La presenza personale di Maraini alla cerimonia di Bastia Umbra accompagnerà quindi la consegna del riconoscimento assegnato per questa edizione.

Spazio anche agli studenti di Bastia Umbra

La serata conclusiva non sarà dedicata soltanto al concorso letterario e al Premio Cultura. La Pro Loco di Bastia Umbra intende infatti valorizzare anche i risultati raggiunti dai giovani del territorio.

Nel corso della cerimonia saranno premiati gli studenti di Bastia Umbra che nell’anno scolastico 2025-2026 hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti.

La finale del 29 novembre riunirà quindi in un unico appuntamento la premiazione del concorso, il riconoscimento a Dacia Maraini e quello destinato agli studenti meritevoli, completando il programma della 49ª edizione del Premio Insula Romana.

La Pro Loco ha rivolto l’invito alla comunità di Bastia Umbra a partecipare alla giornata conclusiva, che rappresenterà il momento centrale dell’edizione 2026 del premio.