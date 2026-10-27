Premio Insula Romana, Dacia Maraini premiata a Bastia Umbra!

Poesia, narrativa e pittura: il programma della 49ª edizione

📌 FLASH NEWS – A Bastia Umbra torna il Premio Insula Romana: il 12 novembre la finale di poesia, il 29 le premiazioni con Dacia Maraini. Il 14 e 15 novembre in piazza Mazzini appuntamento con la Castagnata di San Martino, dalle 16 in città.

La scrittrice Dacia Maraini riceverà il Premio Cultura 2026 durante la serata conclusiva della 49ª edizione del Premio nazionale Insula Romana. La cerimonia si svolgerà domenica 29 novembre, dalle 17, nella sala congressi di Umbriafiere a Bastia Umbra. L’autrice sarà presente all’appuntamento.

La manifestazione è promossa e organizzata dalla Pro Loco di Bastia Umbra, con il patrocinio del Comune. Il programma di novembre comprende una serata dedicata alla poesia inedita e le premiazioni delle sezioni riservate alla narrativa per ragazzi e alla pittura. Un riconoscimento sarà assegnato anche agli studenti bastioli che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti.

Dacia Maraini e il legame con Chiara d’Assisi

La scelta di conferire il Premio Cultura a Dacia Maraini è legata al lavoro della scrittrice su Chiara d’Assisi e sul tema della sua disobbedienza. Gli organizzatori richiamano in particolare il gesto di libertà compiuto dalla santa presso quello che allora era il Monastero di San Paolo delle Abbadesse, a Bastia Umbra.

Nel corso della serata del 29 novembre è previsto anche un confronto con l’autrice sulla libertà della donna nella società di oggi. La presenza di Dacia Maraini si inserisce nel programma conclusivo del premio, che riunirà le diverse sezioni della manifestazione.

La finale di poesia all’Auditorium Sant’Angelo

Il primo appuntamento annunciato è fissato per giovedì 12 novembre alle 21, all’Auditorium Sant’Angelo. Al centro della serata ci sarà la sezione dedicata alla poesia inedita, alla quale partecipano aspiranti poeti provenienti da tutta Italia.

Saranno lette le cinque poesie finaliste selezionate dalla giuria tecnica. La scelta dell’opera vincitrice sarà affidata al voto della giuria popolare.

La serata sarà accompagnata dalle musiche del maestro Sandro Paradisi. Negli spazi dell’appuntamento saranno inoltre esposti dipinti di Francesco Mazzarino, pittore bastiolo scomparso alcuni anni fa.

Le premiazioni del 29 novembre

Alla sala congressi di Umbriafiere, oltre al conferimento del Premio Cultura, si svolgeranno le premiazioni dedicate alla narrativa per ragazzi e alla pittura. La manifestazione rivolgerà attenzione anche ai giovani di Bastia Umbra che hanno concluso il percorso scolastico ottenendo il massimo dei voti all’esame di maturità.

Con il Premio nazionale Insula Romana, la Pro Loco rinnova il proprio impegno nella promozione delle diverse espressioni culturali e della conoscenza all’interno della comunità. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare agli appuntamenti.

Castagnata di San Martino in piazza Mazzini

Il calendario della Pro Loco comprende anche un’iniziativa dedicata alla socialità. Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 16, in piazza Mazzini si terrà la Castagnata di San Martino.

Le castagne saranno protagoniste delle due giornate, durante le quali, anticipano gli organizzatori, non mancheranno altre proposte.