Prospettiva Rosea

Un evento del programma per la Giornata Internazionale della Donna

In arrivo nel programma delle manifestazioni per la Giornata internazionale della Donna “Prospettiva Rosea”, un evento legato all’essere e al benessere, intergenerazionale e con un focus particolarmente approfondito sulle peculiarità della salute femminile, attraverso “energia, chimica e soma”. Ne parlerà con la cittadinanza il dott. Mauro Mario Mariani, volto noto della TV, (Uno Mattina e Linea Bianca alcune delle trasmissioni dove è usuale la sua partecipazione), medico chirurgo che ha maturato una lunga competenza in vari ambiti, tra i quali con profonda passione si è dedicato all’importanza del cibo e agli stili di vita salutari su cui è necessario essere informati per ottenere un miglioramento della propria salute, del proprio ben-essere.

C’è grande attesa per l’ evento spettacolo “Prospettiva rosea”, in calendario per l’ 11 Marzo alle ore 20.45 al Cinema Teatro Esperia, a ingresso libero, su prenotazione al n. Whatsapp 3383600774.

Una serata che si prospetta davvero interessante per chi abbia interesse a salvaguardare il proprio benessere fisico e la propria energia, una miniera di suggerimenti e informazioni che il dott. Mauro

Mario Mariani ci fornirà legate al cibo e a tutti quei comportamenti salutari e non, che sin dalla

primissima infanzia possono essere evitati se nocivi alla salute, o al contrario, da mettere in atto

per adottare uno stile di vita più naturale e disintossicante per la mente e per il corpo.

Appuntamento a Lunedì 11 Marzo al Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra, con il dott. Mauro

Mario Mariani, in una cornice di spettacolo, nel programma del Comune di Bastia Umbra per la

Giornata Internazionale della Donna. Una iniziativa nata nell’ambito del Tavolo Comunale delle

Pari Opportunità, Settore Sociale e scolastico, Settore Cultura e Promozione del territorio.

Oltre alla presenza del dott. Mariani la serata offrirà delle sorprese musicali e non solo, per la cui

organizzazione, oltre al Comune di Bastia Umbra, hanno avuto un ruolo importante i volontari di

alcune associazioni e gli sponsor.