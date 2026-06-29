Restaurata l’edicola Mater Dolorosa nel centro città di Bastia Umbra

Bastia Umbra,

Recuperata l’antica edicola votiva grazie al sostegno dell’Art Bonus

Sabato 27 giugno 2026 Bastia Umbra ha restituito alla cittadinanza uno dei simboli della propria memoria storica e religiosa con l’inaugurazione dell’edicola restaurata della Mater Dolorosa, conosciuta dai bastioli anche come “Madonna della Sedia”. L’opera si trova in via Colomba Antonietti, all’angolo con via dell’Isola Romana, nell’area dell’ex Casetta Tomassini, ed è tornata visibile dopo un intervento di recupero reso possibile attraverso lo strumento dell’Art Bonus.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Erigo Pecci, la Pro Loco di Bastia Umbra, don Marco Armillei in rappresentanza della Parrocchia di San Michele Arcangelo, numerosi cittadini e i mecenati che hanno sostenuto economicamente il progetto di restauro. L’iniziativa ha rappresentato un momento di particolare significato per la comunità locale, che ha visto riconsegnato un elemento profondamente radicato nella storia del centro storico cittadino.

Un’opera che racconta la devozione popolare

L’edicola della Mater Dolorosa raffigura la Vergine Maria nel momento del dolore, con una spada confitta nel petto e una mano portata al volto mentre asciuga le lacrime. Si tratta di una rappresentazione tradizionale della pietà mariana, diffusa in numerosi contesti religiosi italiani e particolarmente significativa per la devozione popolare.

Come molte altre edicole votive presenti lungo le vie dei centri storici, anche questa aveva originariamente la funzione di accompagnare la vita quotidiana degli abitanti, offrendo un luogo di raccoglimento e preghiera e rappresentando simbolicamente una presenza di protezione per il quartiere e per le famiglie che vi abitavano.

Con il trascorrere degli anni il manufatto aveva risentito del tempo e degli agenti atmosferici, rendendo necessario un intervento conservativo finalizzato a preservarne il valore artistico e religioso.

Il contributo dell’Art Bonus

L’intervento è stato realizzato grazie all’Art Bonus, lo strumento che favorisce il sostegno di privati e imprese ai progetti di tutela del patrimonio culturale.

Attraverso questa forma di collaborazione è stato possibile riunire istituzioni, cittadini, famiglie e realtà imprenditoriali intorno a un obiettivo comune: conservare un bene identitario della città e restituirlo alla fruizione pubblica.

Il recupero della Mater Dolorosa rappresenta così un esempio concreto di partecipazione condivisa alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso di Bastia Umbra, dimostrando come il coinvolgimento della comunità possa contribuire alla salvaguardia di opere che raccontano la storia del territorio.

La cerimonia di inaugurazione

Lo scoprimento dell’edicola restaurata è stato affidato al sindaco Erigo Pecci, alla presenza delle autorità, delle associazioni e dei cittadini intervenuti.

L’inaugurazione ha assunto il significato di una restituzione simbolica dell’opera alla città, riportando al centro dell’attenzione un manufatto che rappresenta non soltanto un’espressione artistica, ma anche una testimonianza della tradizione religiosa e della memoria collettiva del centro storico.

Durante la cerimonia è stato evidenziato come le edicole devozionali costituiscano parte integrante del tessuto urbano bastiolo e conservino il ricordo delle famiglie e delle comunità che nel tempo hanno contribuito alla loro realizzazione e alla loro conservazione.

Il lavoro degli uffici e dei restauratori

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’intervento.

Un riconoscimento è stato rivolto all’Ufficio Cultura, con il contributo del dottor Bernardo Lancia e della dottoressa Lorella Capezzali, che hanno seguito le procedure legate all’Art Bonus e l’intero percorso del restauro.

Un ringraziamento è stato inoltre indirizzato all’Ufficio Lavori Pubblici e ai restauratori Stefano Petrignani e Rui Sawada, ai quali è stato affidato il delicato intervento di recupero dell’opera, eseguito con l’obiettivo di conservarne le caratteristiche artistiche e restituirne la piena leggibilità.

Un percorso che prosegue

Il recupero della Mater Dolorosa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale promosso dal Comune di Bastia Umbra.

L’Amministrazione comunale ha già avviato le attività per un nuovo progetto da finanziare attraverso l’Art Bonus, confermando la volontà di proseguire lungo un percorso che punta alla tutela condivisa dei beni cittadini e alla loro conservazione nel tempo.

L’obiettivo è continuare a coinvolgere cittadini, imprese e associazioni nella salvaguardia delle testimonianze storiche che caratterizzano il territorio, rafforzando il legame tra patrimonio culturale e comunità locale.

A settembre un convegno dedicato al restauro

Il percorso di valorizzazione proseguirà nel mese di settembre con un convegno interamente dedicato all’intervento appena concluso.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire gli aspetti tecnici del restauro, ricostruire il contesto storico dell’edicola e illustrarne il valore artistico, culturale e devozionale all’interno della storia di Bastia Umbra.

L’appuntamento rappresenterà un ulteriore momento di conoscenza e divulgazione, contribuendo a mantenere viva l’attenzione sul patrimonio cittadino e sull’importanza della sua tutela attraverso la collaborazione tra istituzioni e comunità.