Ripresa delle lezioni alla Scuola di Musica Comunale

Ripresa delle lezioni – La Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra è pronta a dare il via al nuovo anno scolastico. Gli interessati potranno iscriversi a questa eccellente istituzione fino al 31 ottobre, con l’inizio delle lezioni previsto per lunedì 2 ottobre.

L’offerta formativa della Scuola copre una vasta gamma di strumenti musicali, sia nell’area classica che in quella moderna. Tra le opzioni disponibili corsi per pianoforte, violino, chitarra classica o elettrica, canto lirico o moderno, flauto, batteria e molti altri. Questi corsi sono aperti a studenti di tutte le età e livelli, con lezioni che partono dal corso “Musica e Gioco” dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, fino ai corsi di “Musica per adulti” pensati per gli allievi dai 18 anni in su.

Oltre alle lezioni individuali, la quota di frequenza include anche attività di gruppo che spaziano dal canto corale per i più giovani all’esplorazione di un secondo strumento, fino alle esperienze di musica d’insieme d’orchestra e musica da camera. Queste esperienze collettive arricchiscono ulteriormente l’esperienza formativa.

Per quanto riguarda la durata delle lezioni, questa può variare da 40 a 60 minuti, a seconda delle capacità e delle esigenze di ciascun allievo.

Un aspetto significativo dell’offerta della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra è la sua convenzione con il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Questo accordo consente agli studenti di ricevere preparazione da parte del corpo docente della Scuola per affrontare esami di ammissione o di certificazione di competenza al Conservatorio.

La Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra è una realtà consolidata del territorio ed è gestita dall’Associazione Faremusica, composta da docenti altamente qualificati che garantiscono competenza e affidabilità. Questa istituzione offre un’ampia e flessibile offerta didattica che abbraccia la musica classica e moderna, corsi per adulti di tutte le età, propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 anni e corsi propedeutici per la Banda Musicale di Costano.

Il Sindaco Paola Lungarotti ha sottolineato l’importanza di questa eccellenza locale, elogiando l’impegno dei docenti, degli insegnanti e degli studenti nell’arricchire la cultura musicale della comunità. La musica è un linguaggio universale che emoziona tutti, e la Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra continua a svolgere un ruolo fondamentale nella sua diffusione.

Per coloro che desiderano iscriversi alla Scuola Comunale di Musica, le opzioni includono la registrazione presso la segreteria del Centro Comunale per le Attività Musicali a Costano, in Via Amendola, o l’iscrizione online tramite il sito www.scuoladimusicacomunaledibastiaumbra.info, seguendo le istruzioni fornite nella sezione “iscrizioni online”.

Gli orari di ricevimento per le iscrizioni sono i seguenti: dal 12 al 30 settembre, il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 19:00, mentre dal 1 al 31 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria al numero 393 993 2752 tramite telefono o WhatsApp, o inviare una mail a faremusica.segreteria@gmail.com. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web www.scuoladimusicacomunaledibastiaumbra.info.