Sagra della Porchetta di Costano, al via la 47esima edizione, del 19 al 28 agosto

“Sono stati due anni difficili, due anni dove la socializzazione era sparita, dove non c’è stato più il contatto fisico tra le persone, dove noi stessi ci vedevamo ogni tanto in remoto. Il morale era sotto i piedi e gli stimoli a zero, però, fortunatamente la volontà è tornata. Riprendiamo a pieno regime!”. Con queste parole Simone Bordichini, presidente del “Gruppo Giovanile” di Costano organizzatore della Sagra della Porchetta di Costano, comunica il ritorno della festa.

Un evento che manca da tre anni, dopo due di stop forzato causa pandemia. L’ultima edizione, infatti, risale al 2019. La pandemia ha costretto gli organizzatori a “saltare” ben due edizioni.

C’è, dunque, grande attesa per il ritorno della Sagra della Porchetta di Costano e aggiunge il Presidente: «Dopo tanti metti e togli, dopo tanti cuci e ricuci siamo riusciti a stilare un programma degno per questa edizione 2022, la 47esima. Questo anche grazie al consiglio direttivo e a tutti gli associati».

I cancelli dell’area della sagra si apriranno per tutti dal 19 al 28 agosto 2022 per trascorrere insieme 10 giorni di allegria e spensieratezza, quella che è mancata i questi ultimi anni all’insegna della musica e del buon mangiare.

La Porchetta sarà la padrona in assoluto: la “regina” del buon gusto e del sapore. La presenza di altri ingredienti la rendono unica e particolare, ma anche buona da mangiare da sola.

“Ripartiamo con il solito entusiasmo che ha sempre contraddistinto il movimento del volontariato costanese, senza il quale sarebbe impossibile realizzare questa festa”, aggiunge Bordichini che spiega come “la sagra sia organizzata dai residenti del paese di Costano, insieme al gruppo Giovanile, che armati di tanta buona volontà, pazienza e costanza, si impegnano tanto per questa rassegna gastronomica e musicale”.

Al centro dell’attenzione il prodotto tipico di Costano, la porchetta, con tutta la sua storia.

Sarà possibile mangiare la porchetta in “bellavista”, con pecorino fresco, olive, salame e torta al testo o all’interno di un semplice panino. Oppure le tante le pietanze della taverna, come gli squisiti “Gnocchi del porchettaio”, il classico “Pig Burger”. Anche quest’anno ci sarà lo “stinco del maiale” al forno con patate arrosto. Senza dimenticare le “dolcissime crêpe” o altri dolci all’Angolo del Ghiottone, le buone birre e vini alla spina, insieme alle classiche bevande.

La novità di quest’anno è l’accoppiata “Panino ‘nco la bevuta”, cioè panino con porchetta più una bibita a scelta tra birra alla spina, Coca Cola, vino o acqua.

Ma non è solo il buonissimo cibo. La caratteristica della sagra è, infatti, l’ottima musica con le migliori orchestre italiane, per cantare e ballare sotto le stelle.

Le orchestre:

Orchestra spettacolo Castellina Pasi – 19 agosto 2022 ore 21,30

Orchestra spettacolo Rossella Ferrari – 20 agosto 2022 ore 21,30

Orchestra spettacolo Matteo Tassi – 21 agosto 2022 ore 21,30

Orchestra spettacolo Marco e Claudia – 22 agosto 2022 ore 21,30

Notte evento con i Regina il 23 agosto 2022 – ore 21,30

Orchestra spettacolo Manuel Malanotte il 24 agosto – ore 21,30

Orchestra spettacolo Omar Lambertini il 25 agosto – ore 21,30

Orchestra spettacolo New Tropical il 26 agosto – ore 21,30

Orchestra spettacolo Renzo Biondi il 27 agosto – ore 21,30

Orchestra spettacolo Alessio Alunno il 28 agosto – ore 21,30

«Cercheremo di far sì che ogni persona che ci viene a trovare rimanga soddisfatta – conclude Bordichini -. Metteremo tutto il nostro impegno per far sì che la ripartenza sia più positiva possibile. Ringraziamo tutte le persone che ci daranno una mano e quelle che ci verranno a trovare. Che sia una ripartenza per la normalità in generale, al di là della Sagra per la società, per l’associazionismo e che tutto riprenda normalmente dopo questi due anni veramente drammatici».