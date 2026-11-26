Cinema immersivo e uno spettacolo dedicato a Margherita Hack

📌 FLASH NEWS – Al Cinema Esperia di Bastia Umbra arrivano Scrooge e gli spiriti del Natale e Look Back. Giovedì e venerdì spazio a Home, un’esperienza di cinema immersivo. In settimana anche lo spettacolo dal vivo dedicato a Margherita Hack

Il Cinema Esperia di Bastia Umbra apre la nuova settimana di programmazione con due arrivi in sala. Il regista statunitense Ti West firma un nuovo adattamento del racconto natalizio di Charles Dickens, mentre il giapponese Hirokazu Kore-eda porta sullo schermo la storia di due bambine unite dalla passione per il disegno. Il cartellone comprende cinque film, due giornate dedicate al cinema immersivo e uno spettacolo dal vivo.

Da Dickens al racconto di due giovani disegnatrici

Scrooge e gli spiriti del Natale riporta sullo schermo Ebenezer Scrooge, il personaggio di Charles Dickens che liquida con disprezzo gli auguri del nipote. Da quel rifiuto prende avvio la vicenda dell’uomo che considera il Natale una perdita di tempo. Nel cast del film diretto da Ti West figurano Johnny Depp, Ian McKellen, Sam Claflin, Arthur Conti e Daisy Ridley.

Dal Festival di Venezia arriva Look Back, diretto da Hirokazu Kore-eda. In Giappone, Fujino e Kyomoto disegnano entrambe strisce manga per il giornalino delle elementari. Le due non si conoscono. Fujino frequenta le lezioni, mentre Kyomoto non va a scuola. Nel cast ci sono Ryô Ikeda, Miyu Sasaki, Maho Yamada, Natsuki Deguchi e Kankurô Kudô.

Genovese e Randi in sala, ultime due proiezioni per Veronesi

Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese, segue più personaggi. Tra loro c’è Alba, che dopo aver perso il lavoro in un centro pubblico per la fertilità si mantiene con le pulizie e facendo la babysitter. Suo marito Umberto, geloso e violento, lavora con i bambini ricoverati in ospedale. Viola cerca invece di farsi strada come attrice, con ruoli da figurante. Nel cast Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella e Stefano Accorsi.

Resta in sala Se domani non torno, il film di Paola Randi sulla vicenda di Giulia Cecchettin. Il racconto passa dalla quotidianità del padre Gino Cecchettin, vedovo con tre figli, alla notte in cui Giulia, prossima alla laurea in ingegneria biomedica, non rientra a casa. Tra gli interpreti Tommaso Allione, Tecla Bossi, Sabrina Martina e Filippo Timi.

Sabato e domenica sono in programma gli ultimi due spettacoli di Dio ride, diretto da Giovanni Veronesi. Ambientato nel Seicento, il film racconta di frate Leopoldo da Casamacchia, la cui predicazione del Vangelo richiama ascoltatori di villaggio in villaggio. Nel cast Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi e Maurizio Lombardi.

Cinema immersivo con Home e teatro su Margherita Hack

Giovedì e venerdì il cinema immersivo propone Home, opera di Hsu Chih-Yen. In un pomeriggio d’estate, una famiglia taiwanese torna nella vecchia casa per stare accanto alla nonna. La televisione resta accesa e il ventilatore continua a girare mentre i familiari si alternano nella stanza.

Il programma settimanale comprende anche Margherita Hack, una donna piena di cielo, spettacolo biografico di Antonio Nobili. La messinscena ripercorre l’educazione ricevuta in famiglia, la passione per la natura e la bicicletta, i risultati sportivi e l’impegno civile dell’astrofisica. Sul palco Giorgia Trasselli, Cecilia Ottaviani, Riccardo Trasselli e Davide Tardozzi.