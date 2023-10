Scuola di musica comunale Bastia Umbra: open day il 14 ottobre

Scuola di musica comunale – L’Open Day della Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra è in programma per Sabato 14 Ottobre, un’opportunità per avvicinarsi alla musica e ai suoi strumenti. La scuola offre lezioni di prova gratuite per tutti gli interessati, promuovendo incontri informativi e agevolando le iscrizioni.

Sia che tu sia interessato alla musica classica o moderna, che desideri suonare il pianoforte, il violino, la batteria, la chitarra elettrica o qualsiasi altro strumento, questo è il momento perfetto per farlo. L’evento si svolgerà dalle 15.30 alle 19 e sarà aperto al pubblico.

I visitatori potranno esplorare le diverse aule dedicate alla musica. Da un lato, ci saranno le discipline dell’anima classica, tra cui pianoforte, violino, chitarra, sassofono, tromba, flauto, clarinetto, oboe, violoncello, fisarmonica e canto lirico. Dall’altro lato, ci saranno spazi per chi è interessato alla musica moderna, come le lezioni di batteria, chitarra elettrica, canto moderno, pianoforte moderno, tastiere elettroniche e basso elettrico.

Presso l’ingresso, saranno disponibili grafiche informative che illustreranno il funzionamento della Scuola, e la segreteria sarà aperta per fornire informazioni dettagliate, orari e assistenza nelle iscrizioni.

Questa è un’occasione imperdibile per avvicinarsi alla musica, indipendentemente dall’età o dal livello di competenza. La Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra offre corsi adatti a partire dai 3 anni e non pone limiti di età per gli adulti. Inoltre, l’offerta formativa è flessibile e si adatta alle esigenze degli studenti.

La Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra si distingue per la sua qualità ed eccellenza nell’insegnamento musicale. Inoltre, grazie alla sua convenzione con il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, offre agli studenti la possibilità di seguire i programmi didattici dei corsi propedeutici e di sostenere esami di ammissione e certificazione di competenza.