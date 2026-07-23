Talenti in piazza, Open Chroma anima Bastia con l’arte dal vivo

Creatività senza confini nel cuore cittadino il 26 luglio 2026

🎭 Bastia Umbra apre il palco a tutti con Open Chroma. Domenica 26 luglio dalle 19 Piazza Mazzini ospita musica, teatro, poesia, danza e arti visive in un evento gratuito dedicato alla creatività, alla partecipazione e all’incontro tra artisti e pubblico. 🎶✨

Un palco aperto alla creatività

La creatività diventa protagonista nel centro storico di Bastia Umbra con un appuntamento pensato per dare spazio a chi desidera esprimere il proprio talento davanti al pubblico. Domenica 26 luglio, dalle ore 19, Piazza Mazzini ospiterà Open Chroma, iniziativa inserita nel calendario di Bastia Aria d’Estate 2026 e realizzata in collaborazione con Chroma Festival. L’evento punta a trasformare uno dei luoghi simbolo della città in un ambiente aperto all’incontro tra artisti e cittadini, favorendo la partecipazione e la condivisione attraverso le diverse forme dell’arte contemporanea.

L’ingresso sarà libero, permettendo a residenti, visitatori e appassionati di assistere alle esibizioni in un contesto informale e inclusivo, dove ogni performance contribuirà ad animare la piazza con linguaggi artistici differenti.

Spazio a ogni forma di espressione

Open Chroma nasce con la formula dell’open mic, offrendo la possibilità di salire sul palco a chiunque voglia presentare il proprio lavoro. Non sono previsti limiti di età né particolari requisiti di esperienza, con l’obiettivo di rendere l’iniziativa realmente accessibile a tutti.

Il programma accoglierà musicisti, cantautori, poeti, attori, ballerini, performer, comici, artisti di spoken word e creativi provenienti da discipline differenti, offrendo loro un’occasione per condividere la propria passione davanti al pubblico.

Accanto alle esibizioni dal vivo troveranno spazio anche installazioni artistiche, esposizioni visive e altre forme di espressione contemporanea, ampliando così le possibilità di partecipazione e valorizzando la varietà dei linguaggi creativi.

Un’occasione di incontro tra artisti e pubblico

L’iniziativa punta a rafforzare il rapporto tra la comunità e il mondo della cultura, creando un momento di incontro in cui il pubblico possa conoscere nuovi talenti e gli artisti possano confrontarsi direttamente con gli spettatori.

L’idea alla base dell’evento è quella di offrire un contesto accogliente, nel quale chiunque possa trovare il coraggio di esibirsi e raccontare la propria storia attraverso l’arte, senza distinzioni legate all’età o al percorso personale.

La manifestazione rappresenta quindi un’opportunità di condivisione, favorendo la nascita di nuove relazioni culturali e contribuendo a rendere il centro storico un luogo vissuto e partecipato.

Come partecipare all’iniziativa

Chi desidera esibirsi durante Open Chroma dovrà prenotare il proprio spazio entro il 24 luglio, seguendo le modalità indicate attraverso i canali ufficiali di Chroma Festival.

La prenotazione consentirà agli organizzatori di definire il programma delle esibizioni e garantire lo svolgimento dell’iniziativa, lasciando spazio alle diverse forme artistiche che caratterizzeranno la serata.

Bastia Aria d’Estate amplia il programma culturale

Con Open Chroma, il cartellone di Bastia Aria d’Estate 2026 si arricchisce di un appuntamento dedicato alla partecipazione attiva della cittadinanza. L’iniziativa conferma la volontà di proporre eventi capaci di coinvolgere direttamente il pubblico e gli artisti, trasformando gli spazi urbani in luoghi di incontro e valorizzazione della creatività.

L’appuntamento è fissato per domenica 26 luglio, a partire dalle ore 19, in Piazza Mazzini a Bastia Umbra, dove il palco resterà aperto a tutti coloro che vorranno condividere il proprio talento con la comunità. L’ingresso sarà gratuito, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere una serata all’insegna della cultura, dell’espressione artistica e della partecipazione.