Prepariamoci all’opera” una conferenza concerto martedì 17 gennaio

“Prepariamoci all’opera” una conferenza concerto martedì 17 gennaio ore 21.00 presso l’Auditorium Sant’Angelo La conferenza concerto che va ad approfondire le Opere in programma per questo anno accademico dell’Università Libera per il Corso “Sentire la Musica”. Un incontro dedicato all’Opera, condotto da Elisa Tonelli, con Chang Chiung Wen soprano, Claudio Rocchi tenore e Lucia Sorci al pianoforte. Nell’ambito dei corsi di Università Libera del Comune di Bastia Umbra – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Faremusica, una serata dedicata al mondo della lirica e dell’opera, ad ingresso gratuito. Una serata aperta a tutti, anche a chi non assisterà alle opere in programma in questo anno accademico, Rigoletto di Giuseppe Verdi al Teatro di San Carlo di Napoli, La Boheme di Giacomo Puccini al Teatro alla Scala di Milano