Bastia Umbra si trasforma per lo Sport City Day 2025

Piazza Mazzini diventa una palestra urbana a cielo aperto

BASTIA UMBRA (PG) – È stata presentata ufficialmente questa mattina la prima edizione bastiola dello Sport City Day, il grande evento nazionale promosso dalla Fondazione Sportcity, che sabato 4 ottobre 2025 trasformerà il cuore urbano della città in un vivace spazio di condivisione, movimento e cultura sportiva.

Con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita collettiva, Piazza Mazzini e Piazza Cavour si animeranno dalle ore 14.00 con un ricco calendario di attività aperte gratuitamente a tutta la cittadinanza.

L’inaugurazione darà il via a una lunga serie di iniziative, tra cui:

dimostrazioni delle associazioni sportive locali

incontri di boxe e arti da ring

esibizioni e mini-competizioni

workshop su longevità attiva e salute

spazi informativi dedicati a corretta alimentazione e stili di vita

Una vera e propria “palestra a cielo aperto”, pensata per avvicinare giovani, adulti e famiglie a una visione sana e attiva della vita quotidiana, dove lo sport non è solo attività fisica, ma occasione di relazione, scoperta e appartenenza. Sono venticinque associazioni del territorio hanno già confermato la loro partecipazione, proponendo attività interattive e dimostrative pensate per ogni età e livello di preparazione. Accanto a loro, anche realtà come le Farmacie Comunali, la Biblioteca comunale e l’Associazione ANGSA, arricchiranno l’offerta con spazi informativi e attività inclusive.

Il Sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha espresso soddisfazione e orgoglio per l’adesione della città a questa iniziativa di respiro nazionale:

“Lo sport è un pilastro fondamentale per la crescita delle persone e della comunità. Educare attraverso il movimento significa costruire relazioni sane, sviluppare rispetto e generare benessere diffuso. Siamo fieri di ospitare per la prima volta lo Sport City Day, che rappresenta una vetrina importante per le nostre società sportive e un’occasione concreta per riscoprire il valore dello stare insieme attraverso l’attività fisica”.

Lo Sport City Day non è solo un evento, ma una tappa significativa del più ampio progetto della “Repubblica del Movimento”, una visione promossa dalla Fondazione Sportcity che ogni anno coinvolge decine di città italiane. L’idea è quella di restituire allo spazio urbano una funzione attiva e rigenerante, attraverso lo sport come linguaggio universale di salute, sostenibilità e cittadinanza attiva.

La giornata bastiola si preannuncia dunque come una festa collettiva capace di coniugare aggregazione, educazione, promozione della salute e valorizzazione delle realtà sportive locali, in un mix perfetto tra spirito ludico e impegno sociale. Bastia Umbra sarà il palcoscenico dinamico dove sport, persone e luoghi si incontrano, dando vita a un’esperienza che parla al corpo, alla mente e al cuore della comunità.