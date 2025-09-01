Civica per Bastia sollecita interventi urgenti in via Bastiola

Consiglieri chiedono manutenzione fognaria e sicurezza marciapiedi
Il gruppo consiliare Civica per Bastia ha presentato il 25 agosto 2025 una mozione urgente al Consiglio comunale, rivolta a risolvere le persistenti criticità che affliggono i residenti di via Bastiola 35.
La richiesta nasce dai ripetuti allagamenti dei garage, provocati dall’ostruzione del canale fognario comunale situato nel parco adiacente, che finora non ha trovato interventi risolutivi nonostante sopralluoghi e segnalazioni formali. A questi disagi si somma lo stato di degrado del marciapiede fronte edificio, che rappresenta un problema sia di sicurezza sia di competenza sulla manutenzione. Con la mozione, i consiglieri Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa sollecitano l’Amministrazione a intervenire immediatamente, prevedendo la pulizia del canale e lavori strutturali che garantiscano il corretto deflusso delle acque, oltre a chiarire le responsabilità sul marciapiede, includendolo se necessario nella manutenzione ordinaria.
La mozione chiede inoltre una relazione dettagliata al Consiglio comunale, completa di crono-programma, per monitorare le fasi degli interventi. L’iniziativa mira a tutelare non solo la vivibilità degli spazi condominiali, ma anche la sicurezza dei cittadini, offrendo una soluzione concreta e tempestiva alle criticità infrastrutturali.
I consiglieri sottolineano che un’azione rapida è fondamentale per evitare danni ulteriori, garantendo una gestione ordinata delle acque piovane e la sicurezza dei pedoni. L’attenzione alla manutenzione dei beni pubblici diventa così elemento centrale per la qualità della vita dei residenti di Bastia.
