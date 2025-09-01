Civica per Bastia sollecita interventi urgenti in via Bastiola

Tajani “Contrari a offensiva su Gaza. Flotilla? Non sono terroristi” ROMA (ITALPRESS) – “L’Anp è il nostro unico interlocutore, siamo convinti che il futuro della Palestina deve essere senza Hamas e deve vedere l’Autorità Nazionale Palestinese protagonista”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita ai bambini palestinesi in cura presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, insieme alla […]

Zelensky “Acceleriamo sulle forniture dei sistemi di difesa aerea” Le parole del presidente ucraino su X

Trump “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’India si è offerta di ridurre “a zero” i dazi sui prodotti americani, ma, secondo lui, è già “troppo tardi” e Nuova Delhi avrebbe dovuto prendere questa decisione molti anni fa. “Finora è stata una relazione totalmente unilaterale, e lo […]

Cremlino, tra Putin e Trump nessun accordo su incontro con Zelensky TIANJIN (CINA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora raggiunto un accordo con Donald Trump su un incontro trilaterale o individuale con Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il consigliere presidenziale del Cremlino, Yury Ushakov al giornalista di VGTRK, Pavel Zarubin. “Finora, ciò che viene riportato dalla stampa non è esattamente quello che […]

Turismo, approvato codice di condotta Ue per le recensioni online BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi, sottoscrivendo il “Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online degli alloggi turistici”, diverse parti interessate dell’ecosistema turistico dell’Unione europea hanno compiuto “un passo importante per assicurare recensioni e valutazioni online affidabili e sicure di hotel e altri tipi di alloggi turistici”. Il nuovo codice, si legge in […]

Sospette interferenze russe sul gps dell’aereo di von der Leyen ROMA (ITALPRESS) – Domenica pomeriggio un presunto attacco di interferenza russa contro Ursula von der Leyen ha disattivato i servizi di navigazione GPS in un aeroporto bulgaro e ha costretto l’aereo del presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. E’ quanto riporta il “Financial Times”, precisando che un aereo che trasportava von der […]

Gattuso “Sono carico, questa Italia non è messa male” Il ct azzurro: "Sento la responsabilita', contro l'Estonia senza pensare a una goleada"

Università, dal ministero più risorse a tutti gli atenei italiani ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, ha definito la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università statali che per il 2025 ammonta a 9,4 miliardi di euro, in aumento di 336 milioni rispetto allo scorso anno. La ripartizione riguarda la quota base, la quota premiale, […]

Global Sumud Flotilla rientrata nel porto di Barcellona per il maltempo ROMA (ITALPRESS) – La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Barcellona, con 200 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, è rientrata all’alba nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto in Spagna. “Partenza ritardata per garantire la sicura navigazione della spedizione”, spiega l’organizzazione in una […]