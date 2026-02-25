Costano sfida Capocavallo: la rincorsa verso la Coppa Umbra

Domenica 1°marzo finale a Torgiano riporta il borgo nel grande calcio

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi e la tensione agonistica sale vertiginosamente tra le strade di un borgo che respira calcio e ricordi. Domenica 1 marzo, alle ore 14:30, il rettangolo verde dello stadio comunale “Fausto Braca” di Torgiano diventerà il palcoscenico di un evento che trascende la semplice competizione sportiva. La finale di Coppa Primavera di Prima Categoria tra Capocavallo e Costano non è solo l’ultimo atto di un torneo, ma un vero e proprio appuntamento con il destino per la società giallorossa. Nell’aria quella voglia di riscatto e di gloria che soltanto le grandi attese sanno alimentare, una mobilitazione collettiva che chiama a raccolta ogni singolo sostenitore per spingere la squadra oltre l’ostacolo.

Un filo invisibile che unisce generazioni di sportivi

L’attesa per questa sfida ha radici profonde, era il 9 giugno del 1985 quando il sodalizio scrisse l’ultima pagina indelebile della sua cronaca sportiva presso l’impianto Migaghelli di Santa Maria degli Angeli. In quell’occasione, la comunità celebrò un trionfo che rimase scolpito nella memoria collettiva. Erano gli anni della presidenza di Enzo Camilletti, un uomo che ha guidato il club con dedizione per un ventennio, affiancato dalla storica figura del segretario Ezio Marzi. Quella squadra, timonata con polso fermo da Enzo Del Moro — allenatore rimasto in sella per undici stagioni consecutive — rappresentava l’essenza di un calcio d’altri tempi, fatto di appartenenza e sudore.

Il ricordo dell’impresa e l’eroe del tempo supplementare

Il nome che ancora oggi fa battere il cuore ai veterani della gradinata è quello di Giancarlo Fioriti. Fu lui, allo scoccare del decimo minuto del primo tempo supplementare, a trafiggere la difesa avversaria regalando al Costano l’ultima Coppa Umbra della sua bacheca. Quel gol scatenò un’esultanza incontenibile, un tripudio di bandiere e cori che oggi la nuova generazione di calciatori e dirigenti sogna di replicare.

Di seguito la formazione scesa in campo:

IX^ Trofeo Regione Dell’Umbria di Prima Categoria 9 Giugno 1985

Stadio : Migaghelli di S.m.degli Angeli.

Costano Vs Subasio. 1-0

Marcatore : 10’s.t.s. Fioriti Giancarlo

Formazione Costano:

Cassoni Severi Fioriti Alberto( 15’ s.t. Romoli) Tinca, Lanari Alessandretti Armati Pizzoni Fioriti Giancarlo Alessandrelli ( 30’s.t. Balducci)

A disp. : Fabrizzi Romoli Palmerini Antonello Balducci Palmerini G.

Allenatore: Del Moro Enzo

Costano Imbattuto da 12 partite

Capocavallo da 11 partite

Capocannonieri :

Marcaccioli Francesco 23 gol stagionali ( Capocavallo)

Pantaleoni Nicola 20 gol stagionali ( Costano)