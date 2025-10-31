Lavori agli ossari di Costano completati dopo 17 mesi

Fratelli d’Italia critica il sindaco per i ritardi accumulati

Sono conclusi i lavori di sistemazione degli ossari al Cimitero di Costano, un intervento atteso da oltre un anno e mezzo. A darne notizia è il Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia Bastia Umbra, che nel proprio comunicato stampa del 31 ottobre 2025 ha espresso soddisfazione per la fine dell’opera, ma al tempo stesso una critica al sindaco per i ritardi nella realizzazione.

La vicenda risale a ottobre 2022, quando, durante i lavori di ristrutturazione della chiesa del cimitero, emersero antichi ossari risalenti a circa due secoli fa. La scoperta – sottolinea la nota – colse di sorpresa non solo i cittadini, ma anche i tecnici comunali, ignari dell’esistenza di tali resti. In un primo momento non fu possibile procedere alla sistemazione poiché la Sovrintendenza dispose che i reperti rimanessero disponibili per opportune verifiche storiche e archeologiche.

Solo in seguito, con la programmazione e il finanziamento dei lavori per il 2024, il progetto è stato riavviato, fino al completamento avvenuto in questi giorni. Secondo il Coordinamento FDI, si tratta di un luogo dal forte valore simbolico, «un luogo della memoria collettiva che meritava attenzione e cura», ma che ha visto un’attesa giudicata eccessiva.

Il comunicato sottolinea inoltre come le opere appena concluse «completino gli interventi già pianificati in passato», evidenziando che «avere buone idee e porre le basi per realizzarle è una cosa, limitarsi a seguirle è un’altra». Da qui l’invito all’amministrazione comunale ad agire con «maggiore efficienza ed efficacia» per evitare che simili interventi, considerati essenziali per la valorizzazione del patrimonio locale, subiscano nuovi rallentamenti.

Fonte: comunicato stampa del Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia Bastia Umbra (fratelliditaliabastiaumbra@gmail.com) del 31 ottobre 2025.