Morta Rosanna Dionigi, cuoca della Sagra della Porchetta di Costano

Per oltre quarant’anni volontaria in cucina alla festa

Costano perde una delle figure più care e rappresentative della propria comunità. È venuta a mancare Rosanna Dionigi, storica volontaria della cucina della Sagra della Porchetta, manifestazione simbolo del paese alla quale ha dedicato impegno, passione e lavoro per oltre quarant’anni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra i volontari e tra quanti, nel corso degli anni, hanno condiviso con lei l’esperienza della festa. Rosanna Dionigi è stata infatti una presenza costante dietro le quinte della manifestazione, lavorando con dedizione nella cucina della sagra e contribuendo in modo concreto alla riuscita di ogni edizione.

A ricordarla è Simone Bordichini, presidente del Gruppo Giovanile di Costano, che ha voluto esprimere a nome dell’associazione un messaggio di vicinanza e riconoscenza alla famiglia.

«A nome mio personale e di tutto il Gruppo Giovanile di Costano desidero esprimere le più sentite condoglianze ai familiari di Rosanna Dionigi. Per oltre quarant’anni ha rappresentato una presenza preziosa e instancabile all’interno della cucina della Sagra della Porchetta, mettendo a disposizione il proprio tempo, la propria esperienza e il proprio impegno con grande generosità. La sua dedizione e il suo amore per la festa hanno contribuito a mantenerne vive le tradizioni e i valori che da sempre la contraddistinguono. Costano perde una volontaria esemplare, ma soprattutto una persona che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei tanti momenti di lavoro e amicizia».

Rosanna Dionigi era conosciuta da generazioni di volontari per la sua disponibilità e per il ruolo svolto all’interno della squadra della cucina, cuore pulsante della manifestazione. Il suo contributo, portato avanti anno dopo anno accanto agli altri volontari, come il cognato Massimo, ha rappresentato un tassello importante della storia della Sagra della Porchetta, evento che richiama ogni estate migliaia di visitatori e che vive grazie all’impegno di decine di persone.

La comunità di Costano si stringe ora attorno ai familiari nel ricordo di una donna che ha saputo trasformare il volontariato in un autentico servizio alla collettività, lasciando un’eredità fatta di lavoro silenzioso, passione e attaccamento alle tradizioni del paese. Il suo nome rimarrà legato a una delle manifestazioni più amate del territorio e al grande spirito di collaborazione che da sempre anima la vita della frazione.