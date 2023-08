Rossella Ferrari la sua voce all’Arena della Sagra della Porchetta di Costano

Rossella Ferrari la sua voce all’Arena della Sagra della Porchetta

Rossella Ferrari, una voce e una storia che risplendono con passione, sta per illuminare l’Arena della Sagra della Porchetta di Costano con il suo talento eclettico. Già da una tenera età, intorno ai 4/5 anni, Rossella iniziò il suo viaggio musicale ballando con suo padre in un Risto Dancing, dove sua madre lavorava come cuoca. Questi momenti sono stati la scintilla che ha acceso la passione per la musica e l’esibizione dal vivo in Rossella, che veniva spesso chiamata sul palco dall’orchestrina per cantare con loro, divenendo ben presto la loro mascotte e creando una connessione speciale con il pubblico.

di Marcello Migliosi

Il legame con la musica era nel DNA di Rossella, proveniente da una famiglia con radici canterine. A 6/7 anni, entrò a far parte della Corale dei Laghi, una corale polifonica dedicata ai canti popolari. Qui, sotto la guida della maestra Patrizia, diplomata al conservatorio di Venezia, Rossella cresceva non solo come artista, ma anche come persona. Attraverso la Corale dei Laghi, ebbe l’opportunità di esibirsi in tutta Italia e persino in Svizzera, affinando la sua abilità vocale e scoprendo l’emozione di condividere la musica con il pubblico.

Nonostante gli impegni scolastici, Rossella non smise mai di seguire la sua passione. Dopo essersi diplomata come segretaria d’azienda, intraprese anche lo studio dell’infermieristica. Tuttavia, la musica da ballo iniziò a chiamarla con sempre maggiore insistenza. Nel 1988, a 19 anni, iniziò la sua avventura con il gruppo “La Notte”, un’incredibile esperienza che durò 7 anni e segnò una tappa importante nella sua carriera. Durante questo periodo, Rossella alternò il palco con lavori in settori diversi, dimostrando la sua determinazione a seguire la sua vera passione.

Nel 2004, il suo nome si unì ai “Casanova”, un gruppo conosciuto per le loro esperienze artistiche e le partecipazioni televisive. I Casanova hanno un repertorio che spazia dai successi del passato ai ritmi attuali, sempre attenti ai gusti del pubblico. La voce unica di Rossella si fonde con il sound corale e orchestrale dei Casanova, creando performance coinvolgenti ed emozionanti.

L’eredità musicale di Rossella Ferrari è segnata da una serie di successi discografici e performance indimenticabili. La sua versatilità artistica e il suo impegno costante nel mondo della musica da ballo l’hanno resa un’icona amata, la cui voce è diventata un simbolo di emozione e coinvolgimento per il pubblico.

Questa sera, nell’incantevole cornice dell’Arena della Sagra della Porchetta di Costano, Rossella Ferrari salirà sul palco per regalare al pubblico un’esperienza musicale unica. Con la sua voce e la sua passione, trasformerà la serata in un momento indimenticabile di condivisione e emozione attraverso la musica.