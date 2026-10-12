Giornate FAI d’Autunno oltre 350 visitatori per Bastia Umbra

Visite e memoria il rilancio del patrimonio locale

📌 FLASH NEWS – Oltre 350 persone hanno partecipato alle Giornate FAI d’Autunno a Bastia Umbra. Le visite a San Paolo delle Abbadesse e al Cimitero Monumentale hanno valorizzato la memoria e avviato un percorso verso i “Luoghi del Cuore”

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Bastia Umbra, 12 10 2026 – Oltre 350 persone hanno preso parte alle Giornate FAI d’Autunno 2026 a Bastia Umbra, partecipando a un programma di visite dedicato a due luoghi significativi per la storia e l’identità della comunità: San Paolo delle Abbadesse e il Cimitero Monumentale. L’iniziativa, conclusasi con un riscontro positivo, ha permesso a cittadini e visitatori di conoscere più da vicino testimonianze del passato locale e di approfondire il valore culturale dei siti coinvolti. Le attività si sono svolte nel corso di due giornate, con l’obiettivo di favorire la riscoperta del patrimonio cittadino attraverso percorsi di conoscenza e accompagnamento. La partecipazione registrata ha confermato l’interesse verso luoghi che conservano tracce della storia del territorio e contribuiscono a definire il legame tra la popolazione e le proprie radici.

Una parte centrale del programma ha riguardato San Paolo delle Abbadesse, luogo associato al passaggio di Santa Chiara e inserito nel progetto I Passi di Chiara e Francesco. Il percorso intende valorizzare le testimonianze storiche, spirituali e culturali che collegano Bastia Umbra alle realtà territoriali circostanti. La visita ha offerto l’occasione per approfondire il significato del sito nel contesto della memoria locale e per richiamare l’attenzione sulle connessioni che uniscono luoghi, vicende storiche e tradizioni spirituali. L’iniziativa si inserisce in una più ampia prospettiva di promozione del patrimonio, puntando sulla conoscenza diretta dei luoghi come strumento per rafforzarne la riconoscibilità. La riscoperta di San Paolo delle Abbadesse rappresenta quindi un passaggio importante nella valorizzazione delle testimonianze presenti sul territorio. Il coinvolgimento dei visitatori ha consentito di riportare l’attenzione su un sito che conserva un particolare significato storico e culturale.

Il programma ha incluso anche il Cimitero Monumentale, individuato come uno dei luoghi di interesse per il suo valore storico e identitario. Il percorso proposto ha accompagnato i partecipanti alla scoperta di uno spazio che, oltre alla propria funzione, custodisce una parte della memoria collettiva di Bastia Umbra. La visita ha permesso di approfondire il ruolo del cimitero nella storia della comunità, richiamando l’attenzione sul suo significato per la conservazione delle testimonianze del passato. La scelta di inserirlo nelle aperture del FAI ha contribuito a riconoscerne il valore all’interno del patrimonio cittadino.

L’accostamento con San Paolo delle Abbadesse ha inoltre consentito di presentare due realtà differenti, accomunate dalla capacità di raccontare aspetti della storia locale. Da una parte, un luogo legato alla tradizione spirituale; dall’altra, uno spazio della memoria collettiva. Entrambi sono stati al centro di un’iniziativa orientata alla conoscenza e alla valorizzazione.

Le Giornate FAI d’Autunno sono state promosse dal FAI e realizzate in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra. Hanno partecipato all’organizzazione gli assessorati e gli uffici comunali competenti per la Cultura e la Gestione dei Cimiteri, insieme alla Pro Loco di Bastia Umbra e al Monastero delle Benedettine di Sant’Anna. La collaborazione tra amministrazione, associazioni e realtà religiose ha permesso di mettere a disposizione dei visitatori competenze e conoscenze legate ai luoghi aperti. Il risultato è stato un programma dedicato alla valorizzazione del patrimonio, costruito attraverso il contributo di soggetti diversi e il coinvolgimento della comunità.

Un contributo significativo è arrivato dagli studenti del Liceo Sesto Properzio e dell’Istituto Alberghiero di Assisi. I ragazzi hanno accompagnato i partecipanti lungo gli itinerari, collaborando alla presentazione dei luoghi e alla trasmissione delle conoscenze. Il loro coinvolgimento ha aggiunto all’iniziativa una dimensione educativa. La partecipazione diretta alle attività ha rappresentato un’opportunità di formazione sul campo, permettendo agli studenti di confrontarsi con la valorizzazione del patrimonio e con il rapporto tra cultura e territorio. L’esperienza ha inoltre favorito il coinvolgimento delle nuove generazioni nella promozione delle risorse storiche locali. Il contributo degli studenti, affiancato dal lavoro dei docenti e dei volontari, ha sostenuto l’accoglienza dei visitatori e lo svolgimento dei percorsi.

La conclusione delle Giornate FAI d’Autunno apre ora la prospettiva di un nuovo progetto dedicato a San Paolo delle Abbadesse e al Cimitero Monumentale. L’intenzione è promuovere entrambi i luoghi attraverso l’iniziativa nazionale “I Luoghi del Cuore” del FAI, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione pubblica verso queste testimonianze della storia di Bastia Umbra. Il nuovo percorso si pone in continuità con le visite appena concluse e punta a dare ulteriore visibilità ai due siti. La partecipazione registrata costituisce un segnale positivo per il proseguimento delle attività di conoscenza e promozione del patrimonio locale.

L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento al FAI, alle organizzazioni coinvolte, agli studenti, ai docenti, ai volontari e a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. come riferisce Irene Marra – Staff Sindaco – Comune di Bastia Umbra.