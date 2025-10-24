Piazza Mazzini, lavori da milioni ma già segni di degrado

Bastia Popolare denuncia difetti e chiede interventi urgenti

La pavimentazione di *Piazza Mazzini a Bastia Umbra, realizzata con un investimento superiore ai **3 milioni di euro* provenienti dal *PNRR* e da fondi comunali, mostra già evidenti criticità. A pochi giorni dall’inaugurazione, il nuovo assetto urbano presenta *segni di incuria, materiali disomogenei, **lastre posate con difetti, stuccature incomplete e **chiusini arrugginiti. Il travertino, scelto per conferire pregio all’intervento, appare **macchiato e annerito*, compromettendo l’immagine di un luogo che dovrebbe rappresentare il cuore identitario della città.

L’opera, avviata dalla precedente amministrazione e portata avanti dall’attuale, ha richiesto quasi *mille giorni di cantiere, generando disagi prolungati per residenti e commercianti. A fronte di un’attesa così lunga, la **Lista civica Bastia Popolare* giudica inaccettabile il risultato visibile, denunciando *errori esecutivi* e una *manutenzione insufficiente*.

Il problema, secondo Bastia Popolare, non è solo estetico ma riguarda la *responsabilità tecnica e politica. Viene chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici **Marcello Rosignoli* di chiarire se siano stati effettuati *sopralluoghi accurati, se esistano **atti formali di verifica* e se siano state richieste *riparazioni delle parti difettose*. La mancanza di trasparenza sui controlli effettuati durante l’esecuzione alimenta dubbi sulla gestione dell’intervento.

In vista del *Bilancio di previsione 2025–2027, Bastia Popolare sollecita la Giunta a destinare risorse specifiche per una **pulizia professionale e periodica* della piazza, evidenziando come il servizio ordinario non sia sufficiente a garantire decoro e durata. L’assenza di un piano strutturato di manutenzione rischia di vanificare l’intero investimento.

Pur non presente in Consiglio comunale, la Lista civica conferma il proprio impegno nel monitorare l’uso dei fondi PNRR, sottolineando che si tratta di *risorse pubbliche* che devono tradursi in *opere di qualità, durature e rispettose della dignità urbana. Bastia Popolare chiede all’assessore Rosignoli di riferire pubblicamente sulle verifiche eseguite e di attivarsi immediatamente per **ripristinare le condizioni ottimali* della pavimentazione.

La cittadinanza, che ha atteso per anni la riqualificazione di Piazza Mazzini, merita un risultato all’altezza delle aspettative e dei fondi impiegati. La piazza non può essere lasciata all’incuria: è necessario un *intervento tempestivo e risolutivo*.