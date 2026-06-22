Una nuova vita per la storica ex colonia fluviale a Bastia

Spazio storico riqualificato ospita la festa dei cittadini
Bastia Umbra, 22 giugno 2026 – Un importante tassello nel piano di recupero delle aree pubbliche cittadine ha preso ufficialmente corpo nel territorio comunale umbro. La prima edizione della manifestazione denominata Colonia in Festa ha sancito la riapertura ufficiale di un luogo simbolo per la memoria locale. All’interno di una cornice completamente rinnovata rispetto al passato, l’area ha accolto il tradizionale pic nic di comunità, un appuntamento molto sentito dalla popolazione che quest’anno ha potuto beneficiare di una sede radicalmente ristrutturata. L’evento ha richiamato una numerosa partecipazione di pubblico, segnando l’avvio di un nuovo corso per l’intero quartiere circostante. Il primo cittadino Erigo Pecci ha voluto esprimere un forte ringraziamento pubblico rivolto a tutti i presenti durante la serata inaugurale invitando la cittadinanza a tributare un ideale applauso collettivo per celebrare il traguardo raggiunto dal comparto amministrativo. Questo risultato operativo è stato reso possibile grazie al lavoro congiunto svolto dagli uffici comunali e dal personale tecnico, supportato attivamente dalla fattiva collaborazione di numerosi residenti che hanno creduto fermamente nel progetto di recupero strutturale.
Gli interventi eseguiti all’interno del perimetro dell’ex Colonia di Santa Lucia hanno permesso di restituire alla fruizione pubblica un’area che versava da tempo in condizioni precarie. La struttura è stata trasformata in un parco moderno, accogliente e pienamente fruibile da diverse fasce di utenza. Il progetto di restyling ha previsto l’installazione di attrezzature ludiche di ultima generazione e giochi specifici per l’infanzia, posizionati in massima sicurezza. Inoltre, i tecnici hanno provveduto alla completa riqualificazione della pista polivalente presente nel sito, garantendone la perfetta stabilità e praticità. Parallelamente alle opere strutturali, una cura particolare è stata riservata alla valorizzazione delle aree verdi naturali. Il complesso sorge infatti in uno scenario ambientale suggestivo e unico nel suo genere, posizionato a ridosso del corso del fiume Chiascio. La manutenzione straordinaria delle alberature e dei manti erbosi ha permesso di esaltare le caratteristiche paesaggistiche del luogo, trasformandolo in un polmone verde strategico per il relax cittadino e per le attività all’aria aperta durante la stagione estiva.
La serata inaugurale ha visto la convergenza di numerose famiglie e di associazioni di volontariato che vivono e animano quotidianamente il quartiere periferico. La grande affluenza ha confermato la necessità di spazi dedicati alla socialità e alla partecipazione democratica, permettendo alla comunità locale di ritrovarsi in un clima di condivisione. Il fitto programma del pomeriggio è stato arricchito dai laboratori e dalle attività ricreative coordinate dagli operatori della Ludoteca Comunale, i quali hanno intrattenuto i bambini con percorsi didattici dedicati. Un supporto logistico importante è giunto anche dai Soci Unicoop Etruria, che hanno collaborato all’evento occupandosi della distribuzione di acqua potabile ai partecipanti.
La dirigenza comunale ha precisato che questo intervento rappresenta esclusivamente il primo passo di una strategia a lungo termine più ampia. L’amministrazione intende infatti continuare a valorizzare l’area fluviale attraverso l’introduzione di nuove rassegne culturali e spettacoli dal vivo nei prossimi mesi. Tra i progetti attualmente al vaglio degli uffici tecnici spicca la pianificazione di un’arena cinematografica all’aperto specificamente dedicata alle proiezioni per l’infanzia. La rinascita dell’ex Colonia di Santa Lucia viene così considerata una scommessa vinta, il cui successo sarà misurato quotidianamente dalla presenza costante di cittadini, giovani e famiglie all’interno dei rinnovati spazi verdi comunali.
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