Una nuova vita per la storica ex colonia fluviale a Bastia

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l’Italia e il suo Primo Ministro sembra non prendano nemmeno in considerazione l’idea di prender parte all’azione contro la Repubblica Islamica dell’Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni ma, al momento della prova, non sono presenti per difendere noi […]

Il bilancio definitivo dell'evento è di sei persone ferite, trasportate e affidate alle cure dei sanitari, e tre persone decedute