Allarme bomba nelle scuole, Bastia Umbra avvia dei controlli

📌 FLASH NEWS – Dopo le e-mail di allarme bomba dell’11 novembre, Bastia Umbra intensifica i controlli nelle scuole. Polizia Locale e Protezione Civile in tutti i plessi il 12 novembre, con presidi previsti il 13. Verificate le aree esterne.

Controlli preventivi in tutti gli edifici scolastici, rafforzamento della vigilanza nelle aree circostanti e verifiche degli spazi esterni. Sono le misure adottate dal Comune di Bastia Umbra dopo le segnalazioni di allarme bomba arrivate tramite posta elettronica agli istituti scolastici nella giornata di mercoledì 11 novembre 2026.

L’Amministrazione comunale ha attivato un coordinamento con la Prefettura di Perugia, i Carabinieri di Bastia Umbra, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi, la Polizia Locale e la Protezione Civile, per predisporre interventi precauzionali a tutela degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie.

Le attività sono state organizzate per assicurare un presidio del territorio e agevolare gli eventuali interventi delle forze dell’ordine, mantenendo un collegamento diretto con le dirigenze degli istituti.

Il Comune attiva il coordinamento con la Prefettura

Le prime iniziative sono state avviate già mercoledì 11 novembre, dopo la ricezione delle segnalazioni relative al messaggio di allarme bomba.

A seguito di un confronto telefonico con la Prefettura di Perugia, il Comune ha formalmente richiesto alla Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra e al Commissariato di Assisi un rafforzamento delle attività di vigilanza.

La richiesta ha riguardato in particolare le zone circostanti tutti i plessi scolastici del territorio comunale, senza limitare l’attenzione agli istituti direttamente interessati dalle comunicazioni.

Contestualmente sono stati allertati gli operatori della Polizia Locale e della Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire la disponibilità delle strutture comunali in caso di necessità.

Contatti diretti con le dirigenze scolastiche

Parallelamente alle richieste rivolte alle forze dell’ordine, l’Amministrazione ha mantenuto un collegamento con i responsabili delle scuole di ogni ordine e grado.

Il confronto è servito a condividere indicazioni operative da seguire in presenza di eventuali situazioni di pericolo, assicurando una comunicazione costante tra gli istituti e gli organismi impegnati nelle verifiche.

Anche i Carabinieri hanno mantenuto contatti continuativi con il Comune, nell’ambito delle attività di coordinamento istituzionale.

L’organizzazione degli interventi è stata finalizzata a prevenire possibili criticità e a garantire condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività scolastiche, evitando iniziative che potessero generare ulteriore allarme.

Sopralluoghi in tutte le scuole il 12 novembre

Nella mattinata di giovedì 12 novembre, prima dell’inizio delle lezioni, sono stati effettuati controlli presso tutti i plessi scolastici comunali.

Le verifiche sono state condotte dal Comandante della Polizia Locale, insieme agli operatori della Protezione Civile.

L’attività ha interessato le strutture scolastiche del territorio di Bastia Umbra, nell’ambito delle misure preventive decise dopo le segnalazioni del giorno precedente.

Il Comune ha inoltre programmato la prosecuzione del presidio anche per venerdì 13 novembre, quando la Polizia Locale ripeterà le attività di controllo nelle aree scolastiche.

L’obiettivo è garantire continuità alla vigilanza e mantenere operative le misure precauzionali predisposte.

Rimossi rifiuti e involucri vicino agli edifici scolastici

Un ulteriore intervento ha riguardato la pulizia e la verifica degli spazi esterni alle scuole.

Su richiesta dell’Amministrazione comunale, l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti ha eseguito specifiche operazioni nelle zone circostanti gli edifici.

Le attività sono state completate entro le ore 8 di giovedì 12 novembre, prima dell’avvio delle lezioni.

Gli operatori hanno provveduto alla rimozione di eventuali sacchetti, involucri e rifiuti abbandonati, che avrebbero potuto ostacolare le verifiche oppure essere confusi con oggetti potenzialmente pericolosi.

La decisione è stata adottata per rendere più agevoli le attività di controllo e ridurre il rischio di ulteriori segnalazioni dovute alla presenza di materiali sospetti.

Prevenzione e vigilanza senza creare allarmismi

Il Comune ha precisato che tutte le iniziative hanno carattere esclusivamente precauzionale e rientrano nelle competenze dell’Amministrazione locale.

La priorità indicata è garantire la sicurezza della comunità scolastica attraverso interventi coordinati, mantenendo il rispetto delle responsabilità attribuite alle autorità competenti.

L’attenzione è rivolta sia alla prevenzione sia alla gestione delle eventuali segnalazioni, attraverso procedure condivise tra istituzioni, forze dell’ordine e personale scolastico.

L’Amministrazione ha sottolineato la volontà di operare senza alimentare preoccupazioni ingiustificate tra studenti e famiglie.

Nel comunicato non vengono segnalati ritrovamenti di ordigni né indicate ulteriori situazioni di pericolo accertate negli istituti di Bastia Umbra.

Controlli confermati anche per venerdì 13 novembre

L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento alla Prefettura di Perugia, alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alle dirigenze scolastiche e all’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti per la collaborazione prestata.

La prosecuzione delle verifiche prevista per venerdì 13 novembre consentirà di mantenere il presidio preventivo nelle zone interessate.

Il Comune di Bastia Umbra continuerà a seguire l’evoluzione della situazione attraverso i canali di comunicazione istituzionale già attivati.

Eventuali nuovi sviluppi saranno comunicati dall’Amministrazione, che ha confermato l’impegno a mantenere il coordinamento con le autorità competenti per la tutela degli studenti e del personale scolastico.