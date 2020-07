Chiama o scrivi in redazione

Altra rapina al Penny Market di via Gramsci a Bastia Umbra

n uomo alto e magro, armato di pistola, ha fatto irruzione al Penny Market di via Gramsci a Bastia Umbra. L’allarme è scattato intorno alle 19.40, quindi nell’orario di chiusura, con i clienti ancora all’interno. Indagano i carabinieri di Bastia Umbra comandati dal maresciallo maggiore Gennaro Colella, al seguito del Tenente Colonnello, della compagnia comando di Assisi, Marco Vetrulli. Non è la prima volta che accade una rapina in questo supermercato.

Il bottino, da quanto si apprende, sarebbe di circa 1600, tutto in contante. Al momento di pagare, il malvivente ha tirato fuori pistola – non si sa se vera o finta – e si è fatto consegnare l’incasso e poi si è dileguato a piedi. Al vaglio dei carabinieri di Bastia Umbra e della Compagnia comando di Assisi, sono i video registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Le indagini proseguono senza sosta, anche perché Bastia 2 – dove è situato il Penny market – è già stato teatro di furti, rapine e atti vandalici. Gli abitanti e i commercianti della zona sono stremati.

Già nelle scorse settimane si erano verificati furti, rapine e atti vandalici, dei quali ci eravamo ampiamente interessati. Non è escluso che potrebbe trattarsi della stessa persona. Indagini sono in corso.