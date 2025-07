Annullati i verbali T-RED, assemblea del Comitato Sì Rotatoria

San Lorenzo, incontro per aggiornamenti e nuove iniziative

Annullati i verbali T-RED – Si svolgerà questa sera alle ore 21, nei giardini del centro sociale di San Lorenzo, l’assemblea pubblica convocata dal Comitato “Sì Rotatoria, No T-RED”. L’incontro sarà dedicato a comunicare gli sviluppi riguardanti l’annullamento da parte del Comune di tutti i verbali legati al sistema di controllo T-RED, contestati e per i quali non era ancora intervenuto il Giudice di Pace.

La decisione comunale rappresenta un passo importante nel contenzioso relativo al dispositivo installato all’incrocio tra via Atene e via Hochberg, un nodo viario oggetto di forti critiche da parte della cittadinanza e del Comitato stesso. Quest’ultimo, attivo fin dall’inizio della vicenda, ha seguito con attenzione l’iter delle contestazioni, puntando a tutelare i diritti degli automobilisti coinvolti.

Durante l’assemblea, verranno approfonditi i riflessi pratici dell’annullamento, in particolare la situazione di quei cittadini che, pur avendo già saldato la sanzione, stanno ricevendo ulteriori notifiche relative alla mancata comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione. Il Comitato illustrerà le strategie che intende mettere in campo per assistere e proteggere chi si trova in questa condizione.

Il movimento, che ha operato con trasparenza e determinazione, è riuscito a ottenere risultati significativi nell’interesse della comunità, dimostrando un impegno costante nella risoluzione delle problematiche legate al T-RED. L’assemblea sarà quindi un’occasione per fare il punto sul percorso compiuto e pianificare le prossime azioni da intraprendere.

L’impegno del Comitato non si esaurisce con l’annullamento dei verbali: resta infatti aperta la questione della gestione delle multe e delle successive comunicazioni, che coinvolgono un ampio numero di automobilisti. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire piena trasparenza e chiarezza su una vicenda che ha creato notevole disagio e confusione.

L’incontro, aperto a tutti gli interessati, si preannuncia fondamentale per consolidare il sostegno alla causa e definire le iniziative future. I partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i membri del Comitato, ricevere aggiornamenti dettagliati e contribuire con suggerimenti e proposte.

La presenza della cittadinanza è vista come un elemento cruciale per rafforzare la voce collettiva e incidere sulle decisioni amministrative riguardanti l’installazione e l’utilizzo di dispositivi di controllo del traffico come il T-RED. La mobilitazione della comunità di San Lorenzo ha infatti mostrato come l’unione e l’organizzazione possano influire sulle scelte pubbliche.

Il Comitato “Sì Rotatoria, No T-RED” ha scelto di proseguire nella sua attività con fermezza, convinto della necessità di chiarire ogni aspetto della vicenda e di superare le criticità ancora presenti. Il lavoro svolto finora testimonia una gestione attenta e orientata al benessere collettivo, valorizzando il dialogo con le istituzioni e la tutela dei diritti dei cittadini.

In questa fase, l’assemblea rappresenta un momento strategico per mantenere alta l’attenzione sulla questione e per garantire che non vengano trascurati gli aspetti fondamentali, in particolare quelli riguardanti i diritti degli automobilisti multati. La discussione si concentrerà inoltre sulle modalità di intervento future e sulle azioni legali e amministrative che il Comitato intende proporre.

Il richiamo alla partecipazione attiva sottolinea l’importanza di un impegno condiviso, in cui ogni cittadino può contribuire a sostenere un percorso di giustizia e trasparenza. La storia del T-RED a San Lorenzo continua dunque ad essere seguita con interesse e determinazione, grazie all’azione di un gruppo che ha saputo mettere al centro l’interesse pubblico e il rispetto delle normative.

L’assemblea di questa sera sarà dunque un passaggio cruciale per fare il punto della situazione, definire i prossimi obiettivi e consolidare l’impegno del Comitato in favore di una soluzione definitiva alle problematiche emerse. Il dialogo con la comunità e le istituzioni rimane il fulcro dell’attività che si propone di assicurare equità e chiarezza nella gestione delle multe e delle contestazioni.

Il Comitato “Sì Rotatoria, No T-RED” conferma così la sua volontà di proseguire con determinazione, monitorando ogni sviluppo e intervenendo per correggere eventuali criticità, con l’intento di salvaguardare i diritti dei cittadini e promuovere un sistema di regolazione del traffico più trasparente ed equo.