Area degradata in via Firenze a Bastia Umbra, lettera di protesta

Residenti sul piede di guerra: l’area privata di via Firenze

Un’area verde incontrollata tra la stazione ferroviaria e via Firenze torna al centro delle preoccupazioni dei residenti. Da settimane un gruppo di cittadini di Bastia Umbra denuncia la crescita incontrollata di erba alta e sterpaglie su un terreno privato che occupa uno spazio nevralgico del centro abitato, a ridosso di uno dei principali accessi alla città.

Un’area abbandonata nel cuore del paese

Il tratto in questione collega due punti di grande frequentazione quotidiana: la stazione ferroviaria, che serve il centro abitato di Bastia Umbra lungo la linea Foligno-Terontola, e la centralissima via Firenze. Secondo quanto segnalato dai cittadini, il terreno di proprietà privata versa in uno stato di totale abbandono manutentivo. La vegetazione spontanea ha raggiunto un’altezza considerevole, compromettendo tanto l’aspetto estetico del contesto urbano quanto le condizioni di sicurezza dell’intera zona circostante.

Non si tratta di un angolo secondario. Quella striscia di terra è visibile a chiunque transiti dalla stazione verso il centro, configurandosi di fatto come uno dei primissimi scorci che viaggiatori e visitatori si trovano davanti. I residenti la descrivono come un «biglietto da visita» mancato, un segnale di incuria che stride con la vocazione commerciale e residenziale del quartiere.

Il precedente dell’incendio e il rischio che si ripeta

La memoria della comunità locale è ancora viva. Nel pomeriggio dell’8 luglio 2025, i campi di fronte alla stazione ferroviaria di Bastia Umbra avevano improvvisamente preso fuoco, generando una colonna di fumo visibile a grande distanza. Quell’episodio, pur risolto in tempi relativamente brevi grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, aveva già lanciato un campanello d’allarme preciso: la vegetazione secca in prossimità della stazione rappresenta un pericolo concreto.

Con l’arrivo dell’estate 2026 e delle alte temperature, il timore che la situazione si ripeta è tornato a farsi sentire. Le sterpaglie in fase di essiccamento, sotto l’azione del sole, aumentano esponenzialmente la loro infiammabilità. Un mozzicone di sigaretta, una scintilla fortuita o il semplice calore del terreno possono essere sufficienti ad innescare un rogo. È un rischio che i residenti non intendono correre una seconda volta.

Peraltro, non è la prima volta che la zona nei pressi dei binari della ferrovia è stata teatro di episodi simili. In passato, un incendio era divampato lungo le rotaie di Bastia Umbra, verosimilmente originato dal contatto tra un treno in transito e l’erba secca ai bordi dei binari. Il copione si è già ripetuto più di una volta, e questo rafforza la richiesta di un intervento strutturale, non solo emergenziale. Umbriajournal

Il problema igienico-sanitario

Al rischio incendio si aggiunge una seconda criticità, meno immediata ma altrettanto preoccupante. La vegetazione fitta e non manutenuta costituisce un habitat favorevole per la proliferazione di insetti e roditori. In un’area adiacente alle abitazioni, questo aspetto non è trascurabile. Roditori e zanzare trovano nelle sterpaglie dense un rifugio ideale, con conseguenze potenzialmente serie per la salute pubblica dei residenti delle vie limitrofe.

Questo tipo di rischio igienico-sanitario, generalmente sottovalutato rispetto al pericolo d’incendio, è stato invece posto in evidenza con forza dai cittadini che hanno firmato la segnalazione, a dimostrazione di quanto la questione sia sentita in modo articolato e non solo emotivo.

Chi deve intervenire e perché

Sul piano della responsabilità giuridica, la questione è chiara: il proprietario di un terreno privato è tenuto per legge alla sua manutenzione, in particolare quando la condizione di abbandono genera rischi per l’incolumità pubblica. Le normative in materia di prevenzione incendi e igiene pubblica prevedono obblighi precisi in capo ai privati, indipendentemente dall’uso o dalla destinazione del fondo.

Tuttavia, i residenti si rivolgono anche all’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui il proprietario privato non ottemperi ai propri obblighi, il Comune ha la facoltà — e, in situazioni di rischio accertato, il dovere — di emettere un’ordinanza contingibile e urgente di sfalcio. Tale strumento consente all’ente di intervenire direttamente, addebitando successivamente le spese sostenute al responsabile. Non è uno strumento inedito: il Comune di Bastia Umbra ha già in passato emesso ordinanze di questo tipo per l’eliminazione di fattori di rischio ai fini della prevenzione degli incendi in aree limitrofe alla linea ferroviaria.

La voce dei cittadini

La lettera aperta trasmessa alla redazione da un gruppo di residenti è firmata collettivamente e non attribuita a singoli individui, scelta che sottolinea la natura corale della protesta. Il tono è misurato ma deciso. I firmatari non si limitano a lamentare il degrado estetico, ma inquadrano la vicenda in termini di diritti fondamentali: il diritto al decoro urbano, il diritto alla sicurezza, il diritto a vivere in un contesto che non rappresenti un pericolo latente.

La richiesta è duplice. Da un lato, si chiede al proprietario del terreno di procedere immediatamente allo sfalcio e alla bonifica dell’area. Dall’altro, si sollecita il Comune a vigilare e, in caso di inerzia del privato, ad agire con gli strumenti amministrativi a disposizione senza attendere che si verifichi un nuovo incidente.

Un nodo ricorrente nel tessuto urbano

La vicenda di via Firenze non è isolata nel panorama dei comuni umbri di medie dimensioni. La gestione del verde privato incolto in aree centrali e sensibili è una questione che si ripropone sistematicamente, soprattutto nei mesi estivi, quando le temperature elevate amplificano i rischi legati alla vegetazione secca.

Bastia Umbra è un comune con oltre 21.000 abitanti e una posizione geografica strategica nella piana umbra, a pochi chilometri da Perugia e da Assisi. La centralità della stazione ferroviaria nel tessuto connettivo della città rende ancora più urgente la necessità di garantire che l’area circostante sia curata, sicura e decorosa. Ogni estate che passa senza interventi strutturali è un’occasione mancata per risolvere definitivamente un problema che si trascina da troppo tempo.

L’originale

Spettabile Redazione,

Scrivo per accendere i riflettori su una situazione di abbandono e potenziale pericolo che non può più essere ignorata, mi riferisco alla zona tra la stazione ferroviaria e la centralissima via Firenze.

Da settimane assistiamo alla crescita incontrollata di erba alta e sterpaglie nell’area privata che congiunge questi due punti nevralgici della nostra città. Una terra di nessuno dove il verde, anziché essere sinonimo di decoro, è diventato il simbolo dell’incuria. Molti cittadini gridano a gran voce il diritto al decoro urbano, stanchi di vedere uno dei biglietti da visita di Bastia U. ridotto in questo stato.

Ma qui non è solo una questione di estetica ma anche una questione di sicurezza pubblica.

Non possiamo dimenticare quanto accaduto lo scorso anno, quando l’erba secca accumulata nella stessa identica zona prese fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Con l’arrivo del caldo estivo, la storia rischia di ripetersi. Le sterpaglie si stanno rapidamente seccando, trasformando l’area in una vera e propria polveriera pronta a incendiarsi alla prima scintilla o per un mozzicone lanciato distrattamente. A questo si aggiunge il problema igienico-sanitario, con la proliferazione di insetti e roditori a ridosso delle abitazioni.

Sappiamo che si tratta di un’area privata, ma riteniamo che la proprietà abbia il dovere (e l’obbligo legale) di provvedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza del proprio terreno. Allo stesso tempo, chiediamo all’Amministrazione Comunale di farsi parte attiva: se il privato non risponde, il Comune ha il potere e il dovere di emettere un’ordinanza urgente di sfalcio, per poi addebitare i costi ai responsabili.

Chiediamo un intervento immediato per restituire dignità, ma soprattutto sicurezza, a via Firenze e alla zona della stazione.

Vi ringrazio per lo spazio che vorrete concedere a questa segnalazione.

Lettera firmata

Un gruppo di cittadini di Bastia Umbra