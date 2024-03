Area Giochi della Scuola XXV Aprile, l’area si allaga dopo la pioggia

L’area giochi della Scuola XXV Aprile di Bastia Umbra, inaugurata all’inizio dell’anno scolastico, potrebbe essere a rischio di deterioramento. Alcuni genitori, che sono anche contribuenti, hanno segnalato che l’area giochi si allaga quando piove, somigliando più a un parco acquatico che a un’area giochi per bambini.

La preoccupazione principale riguarda la pavimentazione dei giochi, che probabilmente è realizzata con un materiale antitrauma. Quando l’area si allaga, il tappeto rimane immerso nell’acqua fino a quando non evapora. I genitori si chiedono se il tappeto non si rovini rimanendo in queste condizioni per molto tempo e se non perda le sue caratteristiche antinfortunistiche.

I genitori ritengono che sia necessario un controllo per capire perché si verifica questo problema e se ci sono stati errori nella realizzazione dell’area giochi. Sperano che, se ci sono stati errori, se ne chieda conto ai responsabili. Non è piacevole vedere che si verificano problemi di questo tipo in una scuola per la quale si sono aspettati anni per il completamento.

I genitori chiedono che chi è responsabile controlli la situazione. Preferirebbero che i soldi pubblici fossero spesi in modo più efficace e non a caso. La sicurezza e il benessere dei loro figli sono la loro priorità principale e sperano che anche la scuola condivida queste preoccupazioni.