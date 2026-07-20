Arrestato per maltrattamenti, giovane finisce in carcere

Violenze sulla compagna, eseguita misura cautelare in carcere

Un giovane residente a Foligno è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento rappresenta l’esito di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata da una giovane donna residente a Bastia Umbra.

Le indagini nate dalla denuncia della vittima

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotta dai militari dell’Arma, ha preso avvio dalla querela sporta dalla donna, che ha raccontato agli investigatori di essere stata vittima di ripetuti episodi di violenza e maltrattamenti. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, gli episodi contestati si sarebbero verificati nei primi giorni di luglio e sarebbero stati caratterizzati da particolare gravità. La vittima avrebbe riferito di aver subito violenze fisiche anche durante il periodo della gravidanza, riportando escoriazioni e lesioni. Tra le condotte denunciate figurerebbe anche un episodio nel quale l’indagato avrebbe spento una sigaretta sul corpo della donna.

Attivato il “Codice Rosso”

La gravità dei fatti segnalati ha determinato l’immediata attivazione della procedura prevista dal “Codice Rosso”, lo strumento introdotto per garantire una risposta rapida nei casi di violenza domestica e di genere. L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Bastia Umbra ha consentito di raccogliere gli elementi ritenuti necessari dagli inquirenti per delineare un quadro indiziario che la Procura ha considerato sufficiente per richiedere l’applicazione della misura cautelare in carcere. La richiesta è stata successivamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.

Il trasferimento nel carcere di Perugia

Completate le formalità previste dalla legge, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di violenza domestica coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia.