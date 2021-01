Arresto in serata a Bastia Umbra, in manette malvivente, per rapina

La voce si è diffusa quasi subito: “Che ci fanno auto della Polizia e dei Carabinieri nei pressi del condominio dove c’era una volta il Conservificio?”.

Subito dopo una segnalazione, invece, parlava di un tunisino arrestato nella zona della stazione ferroviaria di Bastia Umbra, ipotesi però smentita dalle Forza dell’Ordine.

I Carabinieri affermano che “in stazione non risulta stiamo lavorando, abbiamo fatto un intervento e stiamo verificando le cose e al momento è prematuro rilasciare dichiarazioni”.

Alla fine qualche cosa arriva dal “vox populi”. “Sì – dice una persona bene informata – c’è stato un arresto e una persona è stata portata via dalle forze dell’ordine (a questo punto dai Carabinieri di Bastia Umbra ndr), ma non so per quale ragione”.

E la ragione, in qualche modo, arriva nelle ore successive. Ci sarebbe stata una rapina, dove e con quale modalità, per ora, non ci è dato a sapere e lungi da noi interferire con le preziose indagini in corso.

E aspettiamo di sapere se, chi e perché sarebbe stata arrestata una persona.