Attacco informatico alla Isa di Bastia Umbra

La ISA spa ha dichiarato di essere stata colpita da un attacco informatico che ha permesso l’accesso a dati aziendali riservati. L’intrusione, avvenuta lo scorso 22 ottobre, ha portato alla sottrazione di alcune informazioni, la cui natura non è stata specificata dalla società. La ISA ha provveduto a isolare i propri sistemi nel tentativo di bloccare ulteriori azioni malevole e ha avviato una serie di misure di contenimento per garantire la protezione delle infrastrutture e dei dati.

La società, attualmente impegnata in stretto coordinamento con le autorità, sta lavorando per ricostruire le modalità con cui i responsabili sono riusciti a compromettere i sistemi informatici. Le indagini, ancora in corso, mirano a identificare i responsabili e a prevenire ulteriori accessi non autorizzati.

Secondo quanto comunicato, ISA spa sta adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per riportare il sistema alla normalità. Le azioni intraprese includono un’analisi approfondita delle vulnerabilità sfruttate durante l’attacco e l’implementazione di soluzioni di protezione aggiuntive. L’azienda ha assicurato che le operazioni di ripristino sono in corso e che intende rafforzare il sistema di protezione per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

La ISA spa, una delle realtà industriali della regione, collabora attivamente con le forze dell’ordine per facilitare l’identificazione degli autori dell’attacco e raccogliere elementi utili alle indagini.