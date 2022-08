Attimi di panico a Bastia, marito non risponde alla moglie, scattano i soccorsi

Search for: Search Button

Attimi di panico a Bastia, marito non risponde alla moglie

Attimi di panico questa sera in via Fosse Ardeatine a Bastiola di Bastia Umbra per un uomo che non dava segni, non rispondeva più al telefono alla moglie che non era in casa. Si pensa possa essere in vacanza.

La signora spaventata, dal fatto che il marito non le rispondeva, ha fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono arrivati, oramai è da protocollo, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, il 118 e i carabinieri

L’ambulanza è ripartita dopo una mezz’ora con nessuno bordo e poi sono andati via anche i carabinieri per cui, come si dice in questi casi, è stato un falso allarme.